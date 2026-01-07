Stranger Things 5 Folge 9: Netflix spielt mit der Hoffnung der Nutzer

News

Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen das Finale von Stranger Things geschaut und vielleicht ist euch hier und da der Hashtag „#ConformityGate“ begegnet, in dem Fans spekulieren, dass es noch eine (geheime) Folge 9 der Staffel geben wird.

Einige haben heute damit gerechnet, da Netflix etwas „Großes“ für den 7. Januar 2026 angeteasert hat und man spielt auch ganz bewusst mit der Hoffnung der Fans. Am Ende war die große Ankündigung nämlich einfach nur dieses Video:

Das zeigt, was wir 2026 alles bei Netflix sehen werden und Stranger Things ist zwar abgeschlossen, aber man nutzt ganz bewusst Millie Bobby Brown alias Elfie auf dem Vorschaubild. Netflix weiß natürlich auch, wie sehr gutes Clickbait funktioniert.

Stranger Things ist aber, jedenfalls in dieser Form, abgeschlossen. Es wird noch das ein oder andere Spin-off geben, auch schon 2026, aber das knüpft nicht an diese Geschichte an. Ich vermute aber, dass einige nicht mit dem Finale der Serie zufrieden waren und sich daher die Hoffnung hält, dass es ein „besseres“ Ende gibt.

