Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“

Nach dem Finale und der 8. Folge der 5. Staffel von Stranger Things hielt sich das Gerücht, dass es noch eine 9. Folge geben wird. Einige waren mit dem Finale nicht ganz zufrieden und klammerten sich an die Hoffnung, dass noch mehr passiert.

Doch es war eine Fan-Theorie und nicht mehr und die Serie ist abgeschlossen. Es wird Spin-offs geben, doch keine zu dieser Geschichte. Wer aber noch nicht ganz mit Stranger Things und der Staffel abgeschlossen hat, kann das ab heute tun.

Im Laufe des Tages erscheint „Ein letztes Abenteuer“, wie der Titel der offiziellen Dokumentation zur letzten Staffel von Stranger Things lautet. Der Dokumentarfilm hat die Produzenten und Schauspieler in den Monaten vor dem Ende begleitet.