News

Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“

Autor-Bild
Von
|

Nach dem Finale und der 8. Folge der 5. Staffel von Stranger Things hielt sich das Gerücht, dass es noch eine 9. Folge geben wird. Einige waren mit dem Finale nicht ganz zufrieden und klammerten sich an die Hoffnung, dass noch mehr passiert.

Doch es war eine Fan-Theorie und nicht mehr und die Serie ist abgeschlossen. Es wird Spin-offs geben, doch keine zu dieser Geschichte. Wer aber noch nicht ganz mit Stranger Things und der Staffel abgeschlossen hat, kann das ab heute tun.

Im Laufe des Tages erscheint „Ein letztes Abenteuer“, wie der Titel der offiziellen Dokumentation zur letzten Staffel von Stranger Things lautet. Der Dokumentarfilm hat die Produzenten und Schauspieler in den Monaten vor dem Ende begleitet.

Avatar Header

Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch

Disney dominierte auch 2025 wieder die Kinos als erfolgreichstes Studio auf dem Markt und vor allem der neue Teil der…

11. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“
Weitere Neuigkeiten
Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?
in Gaming
Apple Event September 2021 Header
Die große Doppelmoral von Apple
in Marktgeschehen
Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer
in Mobilität
Playstation Portal Front Astro
PlayStation Portal Pro: Sony plant offenbar neue Version des Handhelds
in Gaming
Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit
in Smart Home
Avatar Header
Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch
in News
Mein Tipp der Woche: Withings BeamO
in Kommentar
backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix
in backFlip
1822direkt
1822direkt: Prämienoffensive mit Girokonto, Depot und Tagesgeld
in Fintech
Steal: Prime Video bringt neue Thriller-Serie mit Sophie Turner
in News