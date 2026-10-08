Unterhaltung

Streamingmarkt in Bewegung: Netflix verliert, Apple TV holt auf

René Hesse
Von
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Apple TV gewinnt im dritten Quartal 2026 Marktanteile, während Netflix und Disney+ laut einer neuen JustWatch-Auswertung verlieren.

Der Streaming-Guide JustWatch hat mehr als 2,3 Millionen Nutzerinteraktionen in Deutschland zwischen Juli und September 2026 ausgewertet. Dabei bleibt Prime Video mit 24 Prozent knapp vor Netflix mit 23 Prozent. Beide Anbieter liegen allerdings unter ihren Vorjahreswerten.

Streaming-Marktanteile in Deutschland im dritten Quartal 2026

Apple TV erreicht inzwischen 10 Prozent und gewinnt damit sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch im Jahresvergleich einen Prozentpunkt hinzu. Unter den führenden Plattformen verzeichnet der Dienst damit das stärkste Wachstum.

Die aktuellen Marktanteile im Überblick:

  • Prime Video: 24 Prozent
  • Netflix: 23 Prozent
  • Disney+: 17 Prozent
  • Apple TV: 10 Prozent
  • Sky Go/WOW: 7 Prozent
  • Paramount+: 5 Prozent
  • HBO Max: 4 Prozent
  • RTL+: 3 Prozent
  • MagentaTV und Joyn+: jeweils 2 Prozent
  • Sonstige Anbieter: 3 Prozent

Netflix und Disney+ verlieren gegenüber dem zweiten Quartal jeweils einen Prozentpunkt. Im Jahresvergleich fällt Prime Video sogar um drei Prozentpunkte zurück, Netflix verliert zwei. Auch RTL+ büßt gegenüber dem Vorjahr zwei Prozentpunkte ein.

HBO Max verbessert sich hingegen im Quartalsvergleich um einen Prozentpunkt auf 4 Prozent. Sky Go/WOW und Paramount+ halten ihre Positionen unverändert.

Wichtig bei der Einordnung: Die JustWatch-Daten messen Nutzerinteraktionen wie Watchlist-Einträge, Suchfilter und Weiterleitungen zu Streamingdiensten. Sie bilden also das Interesse an den Plattformen ab und nicht deren tatsächliche Abonnentenzahlen.

Die Marktführer bleiben damit klar vorne, doch gerade Apple TV gewinnt im Vergleich zunehmend an Aufmerksamkeit. Wie viele zahlende Kunden daraus entstehen, lässt sich aus dieser Statistik allerdings nicht ableiten.

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