Mobilität

Suzuki plant zwei neue Elektroautos, aber keinen E-Swift

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Suzuki zeigte 2024 sein erstes Elektroauto, danach wurde es allerdings ruhig bei den elektrischen Antrieben und man sah die Elektromobilität wieder kritischer. Doch auch Suzuki muss die CO₂-Vorgaben erfüllen und plant daher neue Modelle.

Im Frühjahr 2027 werden wir die Serienversion des Suzuki Vision e-Sky sehen, so das Unternehmen gegenüber Autocar, und 2029 folgt dann das dritte Elektroauto, welches sich im B-Segment einordnet. Ein elektrischer Swift kommt aber nicht.

Suzuki Vision e-Sky

Suzuki spürt auch den Druck der chinesischen Marken in Europa, so UK-Chef David Kateley, aber man sei „sowieso nur eine 1-Prozent-Marke“, dieses Problem haben vor allem die großen Automarken mit viel Marktanteil, kleine Marken eher nicht.

Das Unternehmen bleibt sich also treu und zeigt bei uns weiterhin keine großen Ambitionen, man fühlt sich in der Nische wohl. Wobei ich einen elektrischen Swift ja interessant fände, dieser würde sich (mit dem richtigen Preis) sehr gut verkaufen.

Schock bei Cupra: Neues Elektroauto steht bereits vor dem Aus

Der Cupra Raval ist noch gar nicht auf dem Markt, da wird auch schon über das Ende des kompakten Stromers…

13. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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