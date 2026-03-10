SwitchBot startet Frühjahrs-Sale mit hohen Rabatten

Die Smart-Home-Marke SwitchBot bietet im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote mehrere smarte Produkte zu reduzierten Preisen an.

Die Aktion läuft vom 10. bis zum 16. März 2026 im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote. Laut Unternehmensangaben gewährt SwitchBot in diesem Zeitraum auf ausgewählte Geräte Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent.

Zu den reduzierten Produkten zählen unter anderem Smart-Home-Zubehör, Sicherheitslösungen und Geräte für das Wohnumfeld. Ein Beispiel ist der KI Art Frame mit E-Ink-Display und Funktionen zur KI-basierten Bildgenerierung. Das Modell mit 13,3 Zoll wird laut Anbieter während der Aktion für 279,99 Euro angeboten.

Ebenfalls Teil der Aktion ist das Smart Lock Ultra Vision Pro Combo mit biometrischer Gesichtserkennung und Handvenen-Authentifizierung. Produkte wie eine smarte Videotürklingel mit 2K-Auflösung, lokalem Speicher sowie RTSP-Unterstützung sind ebenfalls Teil der Aktion.

