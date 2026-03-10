SwitchBot startet Frühjahrs-Sale mit hohen Rabatten
Die Smart-Home-Marke SwitchBot bietet im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote mehrere smarte Produkte zu reduzierten Preisen an.
Die Aktion läuft vom 10. bis zum 16. März 2026 im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote. Laut Unternehmensangaben gewährt SwitchBot in diesem Zeitraum auf ausgewählte Geräte Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent.
Zu den reduzierten Produkten zählen unter anderem Smart-Home-Zubehör, Sicherheitslösungen und Geräte für das Wohnumfeld. Ein Beispiel ist der KI Art Frame mit E-Ink-Display und Funktionen zur KI-basierten Bildgenerierung. Das Modell mit 13,3 Zoll wird laut Anbieter während der Aktion für 279,99 Euro angeboten.
Ebenfalls Teil der Aktion ist das Smart Lock Ultra Vision Pro Combo mit biometrischer Gesichtserkennung und Handvenen-Authentifizierung. Produkte wie eine smarte Videotürklingel mit 2K-Auflösung, lokalem Speicher sowie RTSP-Unterstützung sind ebenfalls Teil der Aktion.
SwitchBot Frühjahrs-Sale 2026 mit Rabatten auf Smart-Home-Produkte
Angebote im Überblick
- SwitchBot AI Art Frame 13.3: statt 349,99 € jetzt 279,99 € (20 % Rabatt)
- SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo: statt 319,99 € jetzt 259,99 € (19 % Rabatt)
- SwitchBot Lock Ultra Black Video Doorbell Touch Combo: statt 329,99 € jetzt 269,99 € (18 % Rabatt)
- SwitchBot Lock Ultra Black Vision Combo: statt 299,99 € jetzt 239,99 € (20 % Rabatt)
- SwitchBot Plug Mini (4er-Set): statt 69,90 € jetzt 28,04 € (60 % Rabatt)
- SwitchBot Video Doorbell: statt 159,99 € jetzt 99,98 € (38 % Rabatt)
- SwitchBot Hub 3: statt 129,99 € jetzt 97,49 € (25 % Rabatt)
- SwitchBot Robot Vacuum K11+: statt 399,99 € jetzt 199,99 € (50 % Rabatt)
- SwitchBot Floor Cleaning Robot S20: statt 799,99 € jetzt 399,99 € (50 % Rabatt)
- SwitchBot Curtain 3 Rod (2er-Set) + Remote: statt 179,99 € jetzt 139,99 € (22 % Rabatt)
- SwitchBot Air Purifier Table: statt 299,99 € jetzt 149,99 € (50 % Rabatt)
- SwitchBot RGBICWW Floor Lamp: statt 89,99 € jetzt 42,49 € (53 % Rabatt)
in Smart Home
in Smartphones
in News
in Smartphones
in Smart Home
in Schnäppchen
in Unterhaltung
in Firmware
in Mobilität
in Gaming