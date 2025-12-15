tado° startet softwarebasierten hydraulischen Abgleich

Smart Home

Das Unternehmen tado° führt den thermostatbasierten hydraulischen Abgleich für seine Smart-Home-Systeme ein.

Das Münchner Unternehmen bietet ab sofort eine digitale Lösung für die präzise Wärmeverteilung in Heizungssystemen an. Die Funktion ist auf allen tado X Thermostaten verfügbar und ersetzt laut Anbieter die bisher aufwendige manuelle Justierung durch Installateure. Ziel ist es, Energieverschwendung zu vermeiden und den Heizkomfort gleichmäßig zu steigern.

Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass heißes Wasser effizient in alle Heizkörper eines Gebäudes gelangt. Während herkömmliche Verfahren physische Eingriffe und Systementleerungen erfordern, nutzt tado° Softwarealgorithmen, um den Wasserfluss automatisch zu regulieren. Das System lernt selbstständig, wie viel Durchfluss für jeden Raum nötig ist, und passt die Ventile entsprechend an.

Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass das warme Wasser gleichmäßig im Heizungssystem verteilt wird

Digitale Heizungsoptimierung per Thermostat

Laut tado° funktioniert der Abgleich ohne Austausch von Hardware und kann vom Nutzer in wenigen Minuten eingerichtet werden. Dadurch entfällt der Bedarf an professioneller Installation, und die vorhandenen Ventile bleiben in Betrieb.

Die Steuerung per AI Assist-Abonnement (3,99 € pro Monat) ist ab sofort verfügbar. Nutzer mit einer Panasonic AQUAREA-Wärmepumpe können die Funktion kostenlos über den Wärmepumpenoptimierer X aktivieren.

Zu den zentralen Features zählen:

  • Kein Entleeren oder Umbauen des Heizsystems erforderlich
  • Einfache Einrichtung per Smartphone-App
  • Verbesserte Energieeffizienz durch automatischen Durchfluss
  • Konstanter Raumkomfort in allen Räumen

Der thermostatbasierte hydraulische Abgleich wird nach Angaben des Unternehmens derzeit zertifiziert. Mehrere Prüfinstitute hätten bereits bestätigt, dass digitale Verfahren vergleichbare Ergebnisse wie manuelle Methoden erzielen. Tado° erwartet den offiziellen Abschluss des Zertifizierungsprozesses Anfang 2026.

