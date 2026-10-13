Unterhaltung

Ted Lasso: Das Warten auf die deutsche Tonspur hat ein Ende

René Hesse
Von
3 Kommentare
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Das Staffelfinale der vierten Staffel von „Ted Lasso“ ist bei Apple TV ab sofort auch mit deutscher Synchronisation verfügbar.

Deutsche Zuschauer mussten länger als ursprünglich angekündigt auf die entsprechende Tonspur warten. Während die letzte Episode bereits am 7. Oktober 2026 im englischen Original veröffentlicht wurde, sollte die deutsche Fassung eigentlich am 9. Oktober folgen. Tatsächlich steht sie erst jetzt bereit.

Apple TV: Deutsche Tonspur für „Ted Lasso“ nachgereicht

Die Verzögerung hatte bei einigen Fans für Unmut gesorgt. Wer das Staffelfinale direkt zum geplanten Termin auf Deutsch sehen wollte, konnte zunächst lediglich auf die englische Originalfassung mit Untertiteln ausweichen. Ein vorheriger Hinweis auf die fehlende Synchronisation blieb offenbar aus.

Neben der deutschen Synchronisation waren auch weitere Sprachen betroffen, darunter Französisch und Türkisch. Diese wurden ebenfalls nachträglich ergänzt. Laut Supportchat gab es bei der Bereitstellung der verschiedenen Sprachfassungen Probleme. Eine detaillierte öffentliche Erklärung von Apple zu den Hintergründen liegt bislang nicht vor.

Die deutsche Tonspur wird vom Anbieter/Studio bereitgestellt; offenbar ist dabei etwas schiefgelaufen und die Spur ist entfallen.

Für deutsche Zuschauer ist das Problem inzwischen erledigt. Die finale Episode lässt sich nun regulär mit deutscher Sprachausgabe über Apple TV ansehen.

Dass ausgerechnet beim Staffelfinale einer der bekanntesten Apple-Serien die Synchronisation fehlte, ist dennoch ärgerlich. Gerade bei einer international vermarkteten Produktion sollten angekündigte Sprachfassungen möglichst zuverlässig zum vorgesehenen Termin verfügbar sein.

Schnäppchen · 13. Oktober 2026

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Was für ein Verlust

    Antworten
    1. Mårtiň 💎
      sagt am zu Matze52 ⇡

      Deine Destruktivität nervt langsam. Für manche ich sowas wichtig. Gehe nicht immer nur von dir aus.

      Antworten
      1. Ronald 🔅
        sagt am zu Mårtiň ⇡

        Das „Jugendwort“ diesen Jahres ist Ragebait.
        Lass ihn doch quatschen, wen kümmert’s?

        Antworten

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