Telekom dreht an der Preisschraube: DSL und Glasfaser werden teurer

Die Deutsche Telekom hat die monatlichen Grundgebühren im Festnetz für Neukunden und Tarifwechsler um 1 Euro angehoben.

Seit dem 1. Oktober gelten für Privatkunden neue Preise in der Tariffamilie MagentaZuhause, einschließlich der Regio- und Young-Tarife sowie der Glasfaser-Angebote.

Ausgenommen von der Erhöhung bleiben die Tarife MagentaZuhause Basic, MagentaZuhause Basic Hybrid und sämtliche Geschäftskundentarife. Auch Kunden, deren Glasfaseranschluss noch nicht aktiviert ist, zahlen weiterhin die alten Konditionen.

Telekom begründet Preiserhöhung mit steigenden Kosten

Nach internen Informationen für Fachhändler, die dem Branchenportal Teltarif vorliegen, rechtfertigt das Unternehmen die Maßnahme mit gestiegenen Betriebskosten.

Laut Telekom sei der Aufschlag notwendig, um Investitionen in Netz, Stabilität und Service fortzuführen. Das Plus von 1 Euro pro Monat soll demnach eine „moderate Anpassung“ darstellen.

Neue monatliche Grundgebühren im Überblick

MagentaZuhause S: 38,95 €

MagentaZuhause M: 43,95 €

MagentaZuhause L: 48,95 €

MagentaZuhause XL: 55,95 €

Glasfaser 150 bis 1000 MBit/s: 45,95 € bis 70,95 €

Für DSL-Neukunden bleibt die reduzierte Einstiegsgebühr von 9,95 € in den ersten drei Monaten bestehen, bei Glasfaseranschlüssen sind es 19,95 €. Der Bereitstellungspreis liegt weiterhin bei 69,95 €. Bestandskunden behalten ihre bisherigen Konditionen, sofern sie keinen Tarifwechsel oder keine aktive Verlängerung vornehmen.

Ich finde die Anpassung nachvollziehbar, aber unglücklich für Kunden, die ihren Vertrag aktiv verlängern wollen. Eine transparentere Kommunikation über Preisfolgen bei Vertragsänderungen wäre hilfreich.

