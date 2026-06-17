Die EU legt nach: Apple iCloud wird untersucht

Apple muss im Rahmen des Digital Markets Act in der EU eigentlich dafür sorgen, dass alle Anbieter gleichberechtigt sind – jedenfalls bei iOS und iPadOS. So sorgt man für mehr Konkurrenz, was Apple mittlerweile ein echter Dorn im Auge ist.

Doch als wären die Diskussionen rund um Siri AI noch nicht genug, bahnt sich schon die nächste Untersuchung an. Die Italian Competition Authority hat mit der EU eine Untersuchung eingeleitet, ob Alternativen für iCloud mehr Möglichkeiten bekommen sollen. Aktuell haben andere Cloud-Dienste nicht die gleichen APIs.

APIs sind Schnittstellen für Dienste und Entwickler. Ein Beispiel wäre, was man auch nennt, ein Backup des iPhones. Bei Apple iCloud kann man das bequem machen und das iPhone wird in der Cloud gesichert, bei Google und Co. geht das nicht.

iPhone-Backup bald bei Dropbox?

Italien unterstützt die EU-Kommission in der Untersuchung, die bisher zunächst neutral zu bewerten ist, es gibt noch keine Ergebnis. Doch Apple genießt derzeit keinen besonders starken Rückhalt in der EU, da man offen gegen diese vorgeht.

Die Idee ist also, dass wir in Zukunft unsere Backups nicht nur bei iCloud, sondern auch bei Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox und Co. machen können. Als Nicht-iCloud-Nutzer für mich ein Gedanke, den ich gar nicht so schlecht finde.

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