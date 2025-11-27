Provider

Telekom legt beim Netzausbau nach

Autor-Bild
Von
|
Telekom 5g

Die Telekom hat im Oktober 145 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und das Netz an hunderten weiteren Punkten erweitert.

Das Unternehmen teilte mit, an 417 bestehenden Standorten zusätzliche Kapazitäten geschaffen zu haben. Besonders stark wuchs das Netz in Nordrhein-Westfalen mit 28 neuen Standorten, gefolgt von Bayern mit 20 und Niedersachsen mit 19. Laut Telekom können inzwischen rund 99 Prozent der Haushalte das 5G-Netz nutzen, während die 4G-Abdeckung nahezu vollständig ist.

Telekom erweitert „Ultra-Kapazitätsnetz“

Die neuen Anlagen sind Teil des sogenannten Ultra-Kapazitätsnetzes, das die Datenübertragung im gesamten Mobilfunknetz deutlich steigern soll. Nach Angaben der Telekom sollen künftig 90 Prozent der Standorte Downloadraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde pro Zelle erreichen.

Dafür setzt der Konzern auf eine Kombination aus Low- und Mid-Band-Frequenzen, um sowohl Reichweite als auch hohe Geschwindigkeiten sicherzustellen.

Technische Schwerpunkte des Ausbaus

  • Nutzung von 700 bis 900 MHz für hohe Reichweite
  • Einsatz von 1.500 bis 2.100 MHz für mehr Leistung
  • 3,6-GHz-Band an Verkehrsknotenpunkten
  • 85 Prozent der Standorte mit Glasfaseranbindung

Auch die Backbone-Infrastruktur wird laut Telekom weiter mit Glasfaser aufgerüstet, um die steigende Datennachfrage zu bewältigen und Versorgungslücken zu schließen. Zudem werden Hardware und Software fortlaufend optimiert, etwa um den Stromverbrauch zu senken.

Interessierte Kunden können ihre Mobilfunkversorgung auf der Website der Telekom überprüfen oder sich in Telekom Shops, Fachmärkten oder bei der kostenlosen Hotline informieren.

Das Mobilfunknetz der Telekom ist momentan „das beste in Deutschland“. Das ist das Ergebnis verschiedenen Tests.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom legt beim Netzausbau nach
Weitere Neuigkeiten
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2 kommt erst mit der PlayStation 6
in Gaming
Renault 5 Logo Header
Renault kämpft sich in Deutschland wieder zurück
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix kämpft aktuell immer wieder mit Problemen
in Dienste
Cyberpunk 2077 ist jetzt ein überraschend großer Erfolg
in Gaming
Euro NCAP 2026: Das sind die neuen Testkriterien für Neuwagen
in Mobilität
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
Mobilfunk-Netztest: Telekom vorn, O2 und Vodafone rücken auf, 1&1 erstmals „sehr gut“
in Provider
Der ganz neue Astra ist ein „Highlight“ für Opel
in Mobilität
Child Kid Kind Phone Jugend
EU-Parlament fordert Social-Media-Mindestalter von 16 Jahren
in Gesellschaft
HMD und Threema starten „Allianz für Datenschutz“
in Dienste
Fahren Fahrer Auto
Bundestag beschäftigt sich mit Führerscheinkosten
in Dienste