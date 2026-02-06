Telekom

Telekom testet reizreduzierte Beratungszeiten in Shops

Telekom 5g

Die Deutsche Telekom führt mit der „Magenta Stillen Stunde“ reizreduzierte Beratungszeiten in ausgewählten Shops ein.

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Serviceangebot in stationären Shops um die sogenannte Magenta Stille Stunde. Dabei handelt es sich um feste Zeitfenster mit reduzierten akustischen und visuellen Reizen, die eine ruhige Beratung ermöglichen sollen. Weniger Geräusche, gedämpftes Licht und mehr Zeit für persönliche Gespräche stehen dabei im Mittelpunkt.

Nach Angaben des Unternehmens richtet sich das Angebot an Menschen, die eine ruhige Umgebung bevorzugen oder darauf angewiesen sind. Dazu zählen unter anderem Personen im Autismus-Spektrum, Menschen mit ADHS, erhöhter sensorischer Empfindlichkeit oder Angststörungen sowie ältere Kunden oder Personen in belastenden Lebenssituationen. Die Telekom versteht das Konzept als Beitrag zu einem barrierearmen Kundenservice.

Magenta Stille Stunde in ausgewählten Telekom Shops

In ausgewählten Telekom Shops, darunter Standorte in Berlin, Köln und München, werden während der Stillen Stunde gezielt Reize reduziert, um eine konzentrierte Eins-zu-eins-Beratung zu ermöglichen. Weitere Standorte sollen laut Unternehmensangaben folgen. Die Termine können vorab gebucht werden, ein Besuch ohne Termin ist während der Stillen Stunde ebenfalls möglich.

Merkmale der Magenta Stillen Stunde

  • Reduzierte Geräusch- und Lichtreize im Shop
  • Beratung ohne Zeitdruck und Ablenkung
  • Terminbuchung optional möglich

Die Idee für das Konzept stammt laut Telekom aus der eigenen Mitarbeiterschaft. Die Buchung der Stillen Stunde ist auch über die App Magenta Moments vorgesehen.

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Keks mit Ecke 🏅
    sagt am

    Beratung ohne Zeitdruck und Ablenkung hätte ich gerne immer :)

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Auch für uns Post COVID mecfs top

    Antworten

