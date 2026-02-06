WalletWallet macht fast jede Kundenkarte iPhone-tauglich

Dienste

Das Tool WalletWallet ermöglicht es Nutzern, physische Barcodes direkt im Browser in digitale Apple-Wallet-Pässe umzuwandeln.

WalletWallet ist ein webbasiertes Dienstprogramm, das Mitglieds-, Kunden- oder andere Barcode-basierte Karten in digitale Pässe für Apple Wallet konvertiert. Nach Angaben der Entwickler läuft der gesamte Prozess direkt im Browser, ohne Installation, ohne Registrierung und ohne Serververarbeitung. Die Nutzung ist kostenlos.

Nutzer geben zunächst die Barcode-Daten ihrer Karte ein, etwa durch Scannen mit der Kamera, Hochladen eines Bildes oder manuelle Eingabe. Anschließend lassen sich Titel, Beschriftungen, Farben und optionale Felder wie Ablaufdaten anpassen, bevor eine standardisierte .pkpass-Datei erzeugt wird. Das Tool sollte direkt auf dem iPhone ausgeführt werden.

Funktionen und technische Umsetzung von WalletWallet

WalletWallet unterstützt verschiedene Barcode-Formate, darunter QR-Codes und Code 128, die laut Anbieter für typische Kunden- und Mitgliedskarten geeignet sind. Die Verarbeitung erfolgt lokal im Browser, wodurch die eingegebenen Daten das Gerät nicht verlassen sollen.

Zentrale Eigenschaften laut Anbieter:

  • Keine Anmeldung oder Installation erforderlich
  • Lokale Verarbeitung der Barcode-Daten
  • Erstellung standardkonformer .pkpass-Dateien
  • Anpassbare Titel, Labels und Farben

Ergänzend verweist WalletWallet auf Einsatzmöglichkeiten über klassische Kundenkarten hinaus, etwa für digitale Visitenkarten mit Verlinkungen oder Tickets. Es wird auch eine API angeboten.

Ich finde WalletWallet ist ein pragmatisches Werkzeug, das einen klar umrissenen Anwendungsfall ohne unnötige Hürden abdeckt und sich besonders für technisch unaufwendige Wallet-Nutzung eignet. Ich nutze es recht gerne und finde, für solche simplen Anwendungsfälle braucht man nicht immer eine extra App.

