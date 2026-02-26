Marktgeschehen

Telekom überrascht mit starkem Wachstum

Autor-Bild
Von
|
Telekom 1

Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom steigert Umsatz und Gewinn und gibt einen optimistischen Ausblick.

Die Deutsche Telekom hat 2025 Umsatz und operativen Gewinn um jeweils knapp drei Prozent auf 119,08 Milliarden Euro beziehungsweise 44,24 Milliarden Euro erhöht. Konzernchef Tim Höttges sprach laut Unternehmensangaben von verlässlichem und nachhaltigem Wachstum. Für 2026 peilt der Konzern einen Anstieg des Betriebsgewinns um rund sieben Prozent auf 47,4 Milliarden Euro an.

US-Geschäft von T-Mobile bleibt zentraler Wachstumstreiber

Wesentlichen Anteil hatte die US-Tochter T-Mobile US. Sie steigerte ihren Umsatz um 4,1 Prozent, während die europäischen Auslandsgesellschaften um 2,5 Prozent zulegten. Auf dem deutschen Heimatmarkt verzeichnete der Konzern hingegen ein Minus von 0,4 Prozent.

Im vierten Quartal gewann T-Mobile 962.000 neue Mobilfunkkunden. Der Serviceumsatz stieg um elf Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar, das bereinigte Ebitda erreichte 8,45 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr werden rund 37 Milliarden Dollar Ebitda angestrebt. Belastet wurde das Ergebnis durch Sondereffekte wie Abfindungen.

Ich halte den starken Fokus auf den US-Markt für strategisch nachvollziehbar, da dort aktuell die höchsten Wachstumsraten erzielt werden.

Telekom streamt Rock am Ring 2026 kostenlos

Die Telekom wird neuer Partner von Rock am Ring und streamt das Festival kostenlos auf MagentaTV. Die Telekom bringt Rock…

25. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Telekom überrascht mit starkem Wachstum
Weitere Neuigkeiten
Geld Bargeld Streik
Bargeld stirbt aus, aber zwei Länder stemmen sich dagegen
in Gesellschaft
Google Pixel 8 Pro Android Apps
„Neues Kapitel für Android“: Google verspricht großartige Dinge
in Firmware und OS
Vodafone 5g
Vodafone startet neue Bonusaktion für CallYa Allnet L
in Tarife
Spider-Man: Sony kündigt großen Neustart an
in News
Google Maps Logo 2024 Header
Google plant überraschende Neuerung für Maps
in Dienste
Audi: Neues Elektroauto macht auch Probleme
in Mobilität
Apple MacBook 2026: Diese Abstriche wird man wohl machen müssen
in Computer und Co.
Samsung Galaxy Buds 4 (Pro) vorgestellt: Die Stängel bleiben
in Audio
Samsung Galaxy S26-Reihe vorgestellt: Ein neues Highlight mit Einschränkung
in Smartphones
Fairphone 6: Update auf Android 16 soll in Kürze erscheinen
in Firmware und OS