Telekom überrascht mit starkem Wachstum

Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom steigert Umsatz und Gewinn und gibt einen optimistischen Ausblick.

Die Deutsche Telekom hat 2025 Umsatz und operativen Gewinn um jeweils knapp drei Prozent auf 119,08 Milliarden Euro beziehungsweise 44,24 Milliarden Euro erhöht. Konzernchef Tim Höttges sprach laut Unternehmensangaben von verlässlichem und nachhaltigem Wachstum. Für 2026 peilt der Konzern einen Anstieg des Betriebsgewinns um rund sieben Prozent auf 47,4 Milliarden Euro an.

US-Geschäft von T-Mobile bleibt zentraler Wachstumstreiber

Wesentlichen Anteil hatte die US-Tochter T-Mobile US. Sie steigerte ihren Umsatz um 4,1 Prozent, während die europäischen Auslandsgesellschaften um 2,5 Prozent zulegten. Auf dem deutschen Heimatmarkt verzeichnete der Konzern hingegen ein Minus von 0,4 Prozent.

Im vierten Quartal gewann T-Mobile 962.000 neue Mobilfunkkunden. Der Serviceumsatz stieg um elf Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar, das bereinigte Ebitda erreichte 8,45 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr werden rund 37 Milliarden Dollar Ebitda angestrebt. Belastet wurde das Ergebnis durch Sondereffekte wie Abfindungen.

Ich halte den starken Fokus auf den US-Markt für strategisch nachvollziehbar, da dort aktuell die höchsten Wachstumsraten erzielt werden.