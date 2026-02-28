Telekom und Parloa starten KI-Offensive im Kundenservice

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Geschäftskundenangebot um eine KI-Plattform für automatisierte Kundenkommunikation.

In Partnerschaft mit dem Berliner Unternehmen Parloa bietet die Telekom die Parloa AI Agent Management Plattform an. Die Lösung richtet sich an Unternehmen mit hohem Kontaktvolumen und soll Serviceprozesse automatisieren. Laut Unternehmensangaben können Anfragen sprachbasiert und kanalübergreifend in mehr als 130 Sprachen bearbeitet werden.

KI-Plattform für skalierbaren Kundenservice

Die Plattform ermöglicht laut Telekom den Einsatz von KI-Agenten, die Anliegen rund um die Uhr bearbeiten und bei Bedarf an Mitarbeiter übergeben. Typische Vorgänge wie Statusabfragen oder Terminvereinbarungen lassen sich automatisieren. Ein Low Code Ansatz soll die Erstellung von Dialogen ohne tiefgehende Programmierkenntnisse erlauben.

Nach Angaben der Anbieter ist eine Integration in bestehende CRM und ERP Systeme vorgesehen. Parloa verweist zudem auf DSGVO-konforme Datenverarbeitung und eine Entwicklung in Deutschland. Auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona kündigt die Telekom zusätzlich einen Magenta AI Call Assistant für Endkunden an.

Ich halte den Ansatz für nachvollziehbar, da viele Serviceabteilungen unter Kostendruck stehen. Entscheidend wird sein, ob die versprochene Qualität im Echtbetrieb tatsächlich erreicht wird.