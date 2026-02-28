Telekom

Telekom und Parloa starten KI-Offensive im Kundenservice

Autor-Bild
Von
|
Telekom 5

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Geschäftskundenangebot um eine KI-Plattform für automatisierte Kundenkommunikation.

In Partnerschaft mit dem Berliner Unternehmen Parloa bietet die Telekom die Parloa AI Agent Management Plattform an. Die Lösung richtet sich an Unternehmen mit hohem Kontaktvolumen und soll Serviceprozesse automatisieren. Laut Unternehmensangaben können Anfragen sprachbasiert und kanalübergreifend in mehr als 130 Sprachen bearbeitet werden.

KI-Plattform für skalierbaren Kundenservice

Die Plattform ermöglicht laut Telekom den Einsatz von KI-Agenten, die Anliegen rund um die Uhr bearbeiten und bei Bedarf an Mitarbeiter übergeben. Typische Vorgänge wie Statusabfragen oder Terminvereinbarungen lassen sich automatisieren. Ein Low Code Ansatz soll die Erstellung von Dialogen ohne tiefgehende Programmierkenntnisse erlauben.

Nach Angaben der Anbieter ist eine Integration in bestehende CRM und ERP Systeme vorgesehen. Parloa verweist zudem auf DSGVO-konforme Datenverarbeitung und eine Entwicklung in Deutschland. Auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona kündigt die Telekom zusätzlich einen Magenta AI Call Assistant für Endkunden an.

Ich halte den Ansatz für nachvollziehbar, da viele Serviceabteilungen unter Kostendruck stehen. Entscheidend wird sein, ob die versprochene Qualität im Echtbetrieb tatsächlich erreicht wird.

Telekom streamt Rock am Ring 2026 kostenlos

Die Telekom wird neuer Partner von Rock am Ring und streamt das Festival kostenlos auf MagentaTV. Die Telekom bringt Rock…

25. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom und Parloa starten KI-Offensive im Kundenservice
Weitere Neuigkeiten
Wald Natur Umwelt
2,1 Millionen Deutsche haben noch nie das Internet genutzt
in Gesellschaft
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Bevölkerung (nicht) in Alarmbereitschaft: Nur jeder Zehnte ist auf Cyberangriffe vorbereitet
in Gesellschaft
Telekom 5g
Telekom erzielt drastische Energieeinsparungen im 5G-Kernnetz
in Telekom
Sol Motors: Stuttgarter Unternehmen will Alternativen zum PKW schaffen
in Mobilität
Massiver Einbruch erwartet: Smartphones werden 2026 teurer
in Smartphones
Wind und Welle: Neues Pokémon kommt erst 2027
in Gaming
Stellantis will China-Technik für bessere Elektroautos nutzen
in Mobilität
Unlimited Mobile: Datenflat ohne Limit jetzt zum Kampfpreis – letzte Chance!
in Tarife | Update
Neue PSSR-Version: PS5 Pro bekommt großes Update spendiert
in Firmware und OS
Sony Xperia 1 VI und 1VII erhalten das Februar-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS