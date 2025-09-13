Telekom

Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau

Autor-Bild
Von
|
Dl Glasfaser Netzausbau

Die Stadtwerke Hilden und die Telekom Deutschland haben einen Vertrag geschlossen, um in Hilden ein Glasfasernetz aufzubauen. Rund 27.000 Haushalte und Unternehmen sollen bis 2031 angeschlossen werden.

Nach Angaben der Stadtwerke Hilden wird die Tochtergesellschaft Breitbandnetz Hilden GmbH das Glasfasernetz errichten und betreiben. Die Telekom erhält im Rahmen der Kooperation ein exklusives Nutzungsrecht und wird die Anschlüsse vermarkten.

Geplant ist der vollständige Ausbau bis in die Gebäude (FTTH), sodass Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s möglich sein sollen. Nach Unternehmensangaben sollen neben Privatkunden auch Geschäftskunden Zugang zu den Anschlüssen erhalten.

Der Ausbau soll in mehreren Phasen erfolgen und bis Ende 2031 abgeschlossen sein. Die Stadtwerke betonen, dass das Netz auch für die Steuerung der Energienetze künftig von Bedeutung sei.

Gleichzeitig ermöglicht die Vereinbarung laut Telekom, dass auch andere Anbieter über sogenannte Wholesale-Verträge Zugang zum Netz erhalten können. Damit sollen sowohl Telekom-Produkte als auch Angebote der Stadtwerke selbst unter der Marke hildenMedia verfügbar bleiben.

Glasfaserausbau in Hilden bis 2031

Offiziellen Angaben zufolge umfasst die Kooperation mindestens 26.900 Anschlüsse in Haushalten und Unternehmen. Sobald die technische Anbindung an die Telekom-Infrastruktur hergestellt ist, können Anwohner und Firmen entsprechende Verträge abschließen.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, kann beispielsweise bei der Telekom einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Waipu Tv

waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt

Waipu.tv kündigt zum 9. Geburtstag eine Rabattaktion an. Nutzer können dabei zahlreiche TV- und Streaming-Pakete für zwölf Monate zu halben…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
Weitere Neuigkeiten
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität