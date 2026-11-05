Telekom

Telekom verdient Milliarden und plant eine Rekorddividende

René Hesse
Von
Bild: Deutsche Telekom AG

Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn gesteigert und ihre Jahresprognose erneut angehoben.

Der Konzern erzielte zwischen Juli und September einen Umsatz von 31,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Veränderungen im Konzern, betrug das Wachstum 5,5 Prozent. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 12,7 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro.

Telekom erhöht Prognose und plant Rekorddividende

Für das Gesamtjahr erwartet die Telekom nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro. Bisher waren 47,5 Milliarden Euro vorgesehen. Auch die Prognose für den Free Cashflow AL steigt leicht auf 20,1 Milliarden Euro. Beide Kennzahlen berücksichtigen unter anderem Leasingeffekte.

Für Aktionäre sind weitere Ausschüttungen geplant:

  • Die Dividende soll auf 1,10 Euro je Aktie steigen, ein Plus von 10 Prozent.
  • Für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro vorgesehen.
  • Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2026 weiterhin 2,20 Euro erreichen.

Auch auf dem deutschen Markt meldet die Telekom Fortschritte. Der Umsatz stieg um 3,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Glasfaser: Im dritten Quartal kamen nach Unternehmensangaben 190.000 neue Kunden mit einem reinen Glasfaseranschluss hinzu.

Im Breitbandgeschäft insgesamt gewann die Telekom 11.000 Kunden. Im Vorjahresquartal hatte sie noch 25.000 verloren. Hinzu kamen 284.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden unter den eigenen Marken.

Kennzahl Wert Entwicklung
Konzernumsatz Q3 2026 31,1 Mrd. € +7,5 %
Organisches Wachstum 5,5 % Umsatz
Bereinigter Konzernüberschuss 3 Mrd. € +12,7 %
Umsatz Deutschland 6,6 Mrd. € +3,9 %
Neue Glasfaserkunden 190.000 Q3 2026
Neue Mobilfunk-Vertragskunden 284.000 Eigene Marken
Breitbandkunden (netto) +11.000 Vorjahr: −25.000
Prognose / Ausschüttung Wert
EBITDA AL 2026 (bereinigt) 47,6 Mrd. €
Free Cashflow AL 2026 20,1 Mrd. €
Ergebnis je Aktie 2026 (bereinigt) 2,20 €
Geplante Dividende je Aktie 1,10 € (+10 %)
Geplante Aktienrückkäufe 2027 Bis zu 2 Mrd. €

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt T-Mobile US. Die amerikanische Tochter steigerte ihre Service-Umsätze um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar. Auch das europäische Geschäft und T-Systems legten zu.

Die Zahlen unterstreichen vor allem, wie stark das internationale Geschäft inzwischen die Entwicklung des Konzerns prägt. Für deutsche Kunden sind dagegen die Fortschritte beim Glasfaserausbau und die tatsächliche Verfügbarkeit schneller Anschlüsse interessanter als die nächste Rekorddividende.

Telekom 5g
Provider · 28. Oktober 2026

Telekom baut Mobilfunknetz aus: Diese Regionen profitieren

Die Deutsche Telekom hat im September 72 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und die Kapazität an 503 bestehenden Standorten erweitert.… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Blade: Microsoft hat neues Marvel-Spiel selbst „sabotiert“
05.11.26 · Gaming
iPhone 20 Pro: Apple hält 2027 an der Dymanic Island fest
05.11.26 · Smartphones
Telekom baut Mobilfunknetz aus: Diese Regionen profitieren
28.10.26 · Telekom
Ist das Verbrenner-Aus ab 2035 gescheitert?
05.11.26 · Mobilität
Telekom baut 255.000 Glasfaseranschlüsse im September
27.10.26 · Telekom
Das neue God of War für die PS5 kommt später
05.11.26 · Gaming
Volkswagen: „Den VW ID Golf wird es geben“
05.11.26 · Mobilität
Landgericht Köln erklärt Telekom-Werbung auf Smartphones für rechtswidrig
26.10.26 · Telekom
Bluetooth wird deutlich schneller: Das steckt hinter HDT
04.11.26 · Marktgeschehen
Netflix führt „eine neue Art, die Inhalte zu entdecken“ ein
04.11.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom verdient Milliarden und plant eine Rekorddividende