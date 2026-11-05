Telekom verdient Milliarden und plant eine Rekorddividende

Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn gesteigert und ihre Jahresprognose erneut angehoben.

Der Konzern erzielte zwischen Juli und September einen Umsatz von 31,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Organisch, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Veränderungen im Konzern, betrug das Wachstum 5,5 Prozent. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 12,7 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro.

Telekom erhöht Prognose und plant Rekorddividende

Für das Gesamtjahr erwartet die Telekom nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro. Bisher waren 47,5 Milliarden Euro vorgesehen. Auch die Prognose für den Free Cashflow AL steigt leicht auf 20,1 Milliarden Euro. Beide Kennzahlen berücksichtigen unter anderem Leasingeffekte.

Für Aktionäre sind weitere Ausschüttungen geplant:

Die Dividende soll auf 1,10 Euro je Aktie steigen, ein Plus von 10 Prozent.

Für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro vorgesehen.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2026 weiterhin 2,20 Euro erreichen.

Auch auf dem deutschen Markt meldet die Telekom Fortschritte. Der Umsatz stieg um 3,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Glasfaser: Im dritten Quartal kamen nach Unternehmensangaben 190.000 neue Kunden mit einem reinen Glasfaseranschluss hinzu.

Im Breitbandgeschäft insgesamt gewann die Telekom 11.000 Kunden. Im Vorjahresquartal hatte sie noch 25.000 verloren. Hinzu kamen 284.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden unter den eigenen Marken.

Kennzahl Wert Entwicklung Konzernumsatz Q3 2026 31,1 Mrd. € +7,5 % Organisches Wachstum 5,5 % Umsatz Bereinigter Konzernüberschuss 3 Mrd. € +12,7 % Umsatz Deutschland 6,6 Mrd. € +3,9 % Neue Glasfaserkunden 190.000 Q3 2026 Neue Mobilfunk-Vertragskunden 284.000 Eigene Marken Breitbandkunden (netto) +11.000 Vorjahr: −25.000

Prognose / Ausschüttung Wert EBITDA AL 2026 (bereinigt) 47,6 Mrd. € Free Cashflow AL 2026 20,1 Mrd. € Ergebnis je Aktie 2026 (bereinigt) 2,20 € Geplante Dividende je Aktie 1,10 € (+10 %) Geplante Aktienrückkäufe 2027 Bis zu 2 Mrd. €

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt T-Mobile US. Die amerikanische Tochter steigerte ihre Service-Umsätze um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar. Auch das europäische Geschäft und T-Systems legten zu.

Die Zahlen unterstreichen vor allem, wie stark das internationale Geschäft inzwischen die Entwicklung des Konzerns prägt. Für deutsche Kunden sind dagegen die Fortschritte beim Glasfaserausbau und die tatsächliche Verfügbarkeit schneller Anschlüsse interessanter als die nächste Rekorddividende.

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