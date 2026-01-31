Telekom zeigt GRAMMY Awards wieder exklusiv in Deutschland

Die Grammy Awards 2026 werden live und exklusiv bei der Telekom auf MagentaTV übertragen.

Die Verleihung der weltweit wichtigsten Musikpreise findet in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar in Los Angeles statt. Moderiert wird die Gala von Comedian Trevor Noah. Musikfans können die Show ab 2 Uhr MEZ live auf MagentaTV sowie im kostenlosen Livestream über MagentaMusik verfolgen.

Die Sendung steht danach auch auf Abruf bereit. Unter den Nominierten befinden sich Künstler wie Kendrick Lamar, Justin Bieber, Lady Gaga, Addison Rae, Bruno Mars, Billie Eilish und Bad Bunny.

Nominiertenliste und besondere Auszeichnungen

Die wichtigsten Künstler und Nominierungen auf einen Blick:

Kendrick Lamar: 9 Nennungen

Lady Gaga, Jack Antonoff, Cirkut: jeweils 7 Nennungen

Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Leon Thomas: jeweils 6 Nennungen

Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile, Tyler, The Creator: jeweils 5 Nennungen

Die Grammy Awards werden ausschließlich von Fachkollegen der Recording Academy bestimmt. Stimmberechtigt sind internationale Musiker, Songwriter, Produzenten, Komponisten, Mixer und Toningenieure. Insgesamt gibt es 95 Kategorien in 12 Fachbereichen, in denen die rund 15.000 Mitglieder der Academy die Gewinner wählen. Die 2026er-Verleihung wird von Fulwell Entertainment produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben.

