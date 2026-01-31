Unterhaltung

Telekom zeigt GRAMMY Awards wieder exklusiv in Deutschland

Von
Telekom

Die Grammy Awards 2026 werden live und exklusiv bei der Telekom auf MagentaTV übertragen.

Die Verleihung der weltweit wichtigsten Musikpreise findet in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar in Los Angeles statt. Moderiert wird die Gala von Comedian Trevor Noah. Musikfans können die Show ab 2 Uhr MEZ live auf MagentaTV sowie im kostenlosen Livestream über MagentaMusik verfolgen.

Die Sendung steht danach auch auf Abruf bereit. Unter den Nominierten befinden sich Künstler wie Kendrick Lamar, Justin Bieber, Lady Gaga, Addison Rae, Bruno Mars, Billie Eilish und Bad Bunny.

Nominiertenliste und besondere Auszeichnungen

Die wichtigsten Künstler und Nominierungen auf einen Blick:

  • Kendrick Lamar: 9 Nennungen
  • Lady Gaga, Jack Antonoff, Cirkut: jeweils 7 Nennungen
  • Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Leon Thomas: jeweils 6 Nennungen
  • Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile, Tyler, The Creator: jeweils 5 Nennungen

Die Grammy Awards werden ausschließlich von Fachkollegen der Recording Academy bestimmt. Stimmberechtigt sind internationale Musiker, Songwriter, Produzenten, Komponisten, Mixer und Toningenieure. Insgesamt gibt es 95 Kategorien in 12 Fachbereichen, in denen die rund 15.000 Mitglieder der Academy die Gewinner wählen. Die 2026er-Verleihung wird von Fulwell Entertainment produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben.

Netflix Logo 2025 Neu

Netflix Neuheiten im Februar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die…

22. Januar 2026

