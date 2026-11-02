Mobilität

Tesla bestätigt ein neues Model 3 für 2026

Oliver Schwuchow
Von
7 Kommentare
Tesla Model 3 2024 Performance Header

Tesla hat das Model 3 zwar gerade erst aktualisiert, die Änderungen waren aber doch sehr überschaubar und oft nur kosmetischer Natur. Technisch dürfte sich 2026 allerdings noch etwas mehr tun, denn es kommt neue Technik in die Autos.

Die neue Antriebseinheit des Cybercab wird noch in diesem Jahr den Weg in das Model 3 finden, so Tesla. Sie ist effizienter und besteht aus weniger Bauteilen, man hat bei der Entwicklung darauf geachtet, dass sie mit alten Modellen kompatibel ist.

Theoretisch könnte man sie auch in das Model Y packen, so Tesla weiter, hier gab es aber noch keine Angabe zu einem möglichen Upgrade für 2026. Es würde mich aber wundern, wenn man nur das Model 3 aktualisiert und nicht den Bestseller.

Die Frage ist nur, wie viel das am Ende ausmacht und wie groß die Änderungen für Kunden sein werden. Vielleicht ein paar Kilometer mehr bei der Reichweite, aber die neue Antriebseinheit dürfte vor allem für Tesla von Vorteil (etwas günstiger) sein.

Ich gehe davon aus, dass die neue Hardware dann Anfang 2027 in Deutschland auf den Markt kommen wird, sowohl im (importierten) Model 3, als auch im Model Y aus Grünheide. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann noch weitere Änderungen.

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  1. Christian 🔆
    sagt am

    Man hätte im Artikel ruhig ein paar Daten nennen können, sofern verhanden und nicht einfach Stumpf ein 1,5h YT Video verlinkt.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      Es gibt keine Daten für das Model 3, wie diese genau aussehen werden, ist vollkommen offen. Da wird man sicher nicht 1:1 die Daten des Cybercab nehmen, die neue Einheit wird flexibler sein. Also bringen wie die Details, wenn sie offiziell sind.

      Antworten
  2. Alfons 🌀
    sagt am

    2026?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Alfons ⇡

      Ja?

      Antworten
      1. Alfons 🌀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        OK.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Alfons ⇡

          Nagut. Toller Austausch, gerne wieder.

          Antworten
          1. Alfons 🌀
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            👍

            Antworten

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