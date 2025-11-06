Mobilität

Tesla bringt beliebte MultiPass-Option nach Deutschland

Tesla führte vor ein paar Wochen eine neue Option namens MultiPass ein, die man in einem ersten Testlauf zunächst in den Niederlanden startete. Jetzt startet die nächste Welle und in dieser wird die Funktion auch hier in Deutschland eingeführt.

Mit dem MultiPass kann man mit der Schlüsselkarte oder Tesla-App auch an den Ladesäulen von Drittanbietern zahlen, bisher ging das nur an den Superchargern von Tesla selbst. Mit dabei sind laut Tesla bisher unter anderem Ionity und Shell.

Die entsprechenden Details und die Einrichtung gibt es in der App von Tesla, aber man hat heute auch eine neue Support-Seite online gestellt, die alle wichtigen Fragen beantwortet. Schaut als Tesla-Fahrer bei Interesse also direkt mal nach.

