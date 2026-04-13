Tesla erreicht „bedeutenden Meilenstein“ in Europa

Tesla hat schon immer aktiv mit einer autonomen Zukunft geworben und verkauft seine Elektroautos mit einem FSD-Paket, welches „volles Potenzial für autonomes Fahren“ verspricht. Doch von Full Self-Driving war bisher nicht viel zu sehen.

In den USA läuft seit einer Weile die entsprechende Testphase und genau diese startet jetzt erstmals in Europa, was laut Tesla einen „bedeutenden Meilenstein auf dem Weg in eine Zukunft mit erhöhter Verkehrssicherheit auf dem Kontinent darstellt“.

Große Worte für die neue Option namens „Full Self-Driving (Überwacht)“, die in den nächsten Tagen in den Niederlanden verfügbar sein wird. Wenn aktiviert, nutzt FSD (Überwacht) hauptsächlich die externen Kameras des Fahrzeugs und künstliche Intelligenz, um durch den Verkehr zu navigieren, weitere Sensoren gibt es nicht.

Autonomes Fahren ist das noch nicht, denn es benötigt „eine aktive Überwachung durch den Fahrer“, wir sprechen hier also von Level 3 (von 5). Dieses Paket kostet dann 99 Euro im Monat, einen einmaligen Kauf wird es mit diesem Schritt nicht mehr geben. Bei uns kann man die Option noch für 7.500 Euro direkt erwerben.

Ein wichtiger Schritt für Tesla und die Automobilbranche, wobei Tesla intern weiß, dass man bis zu dieser Zukunft noch eine Lösung benötigt und jetzt doch wieder an einem preiswerteren Elektroauto arbeitet. Wichtig ist übrigens auch, dass das noch nicht die finale FSD-Funktion ist, das System wird getestet und optimiert.

Mal schauen, wann wir Full Self-Driving (Überwacht) in Deutschland sehen werden, Tesla möchte den Test jetzt zügig in Europa ausweiten, weitere Länder sollen folgen.