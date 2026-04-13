Tesla verspricht (mal wieder) Besserung für alten Kritikpunkt

Es gibt bei Tesla, wie bei jeder Automarke, Vorteile und Nachteile. Ein Nachteil, der sich nach all den Jahren nicht wirklich gebessert hat und mich bei jedem Test stört, sind die Scheibenwischer – beziehungsweise die automatische Wischfunktion.

Diese ist nämlich alles, aber nicht zuverlässig. Vor etwa zwei Jahren gelobte Tesla hier Besserung, aber ich hatte bei den Testwagen bisher nicht den Eindruck, dass sich da viel (zum Positiven) getan hat. Ein simpler Regensensor würde reichen, den will Tesla allerdings nicht verbauen. Jetzt soll es wohl neue KI-Software angehen.

Ein neues Patent, welches nicht nur die Kamera, sondern noch andere Sensoren nutzt, soll die Scheibenwischer optimieren. Und da es von einem offiziellen Account von Tesla geteilt wurde, stehen die Chancen gut, dass die Funktion auch kommt: