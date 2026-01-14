Mobilität

Tesla kündigt eine neue Autopilot-Strategie an

Autonomes Fahren ist ein wichtiges Thema für Elon Musk und Tesla und da die Nachfrage nach der Marke seit zwei Jahren sinkt, fokussiert man sich jetzt auf die „Robotaxi-Zukunft“. Im Fokus dabei steht nicht nur ein eigenes Robotaxi, sondern auch ein sogenanntes FSD-Paket, was für „Full Self Driving“ bei Tesla steht.

Im deutschen Konfigurator findet man die Optionen als Autopilot-Funktionspakete und kann sich aktuell das „volle Potenzial für autonomes Fahren“ (wenn es denn irgendwann mal kommt, sollte ja schon vor vielen Jahren so weit sein) für 7.500 Euro kaufen. Noch, denn Tesla ändert laut Elon Musk in einem Monat die Strategie.

Ab dem 14. Februar kann man diese Option nicht mehr vorher kaufen, sondern nur noch im Abo nach dem Kauf buchen. Gründe nennt der Chef von Tesla nicht, aber es ist davon auszugehen, dass das sowieso nicht viele gekauft haben, denn das Paket hat auch nie den Wert erreicht, den Musk einst dafür prognostiziert hat.

  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Das muss diese verlässliche Preispolitik sein, von der rough immer redet….
    … und nebenbei mal 7.500€ für nix!

