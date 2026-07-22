Tesla kündigt großes Update für Elektroautos an

Tesla hat das jährliche „Sommer-Update“ offiziell angekündigt, welches „in Kürze“ für die eigenen Elektroautos verteilt wird. Die eine große Neuerung gibt es in diesem Jahr nicht, aber es sind viele kleine Details, die Tesla bei der Software optimiert hat.

Bei der Navigation gibt es beispielsweise die Option, dass eine Route, die ihr gerne und häufig fahrt, bevorzugt wird, man kann eine Optik für das eigene Auto über die App hochladen und wer hinten ein Display hat, kann Inhalte für Kinder anzeigen.

Darüber hinaus gibt es noch Verbesserungen bei Apple Music, der Browser kann jetzt auf die Kamera und das Mikrofon zugreifen und das aktuelle Model 3 und Y bekommen eine neue Animation beim Start. Alle Details zum Update gibt es direkt bei X. Die neue Version wird in den nächsten Tagen nach und nach für alle verteilt.

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