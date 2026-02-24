Tesla lässt KI das Ruder im Elektroauto übernehmen

Tesla implementiert gerade Grok in die Elektroautos der Marke, die KI von Elon Musk kann für diverse Aufgaben genutzt werden. Doch es scheint größere Pläne zu geben, vor allem, wenn es um die Steuerung und das autonome Fahren geht.

Die neue Version der Software deutet an, dass Grok „das Steuer übernehmen“ und die Kontrolle im Auto bekommen kann. Das passiert, wenn man Befehle wie „fahre schneller“ oder „wechsle die Spur“ ausspricht. Und man wird den Chatbot bald mit einem „Hey Grok“ aktivieren können, viele Aufgaben laufen direkt lokal im Auto ab.

Der Gedanke ist nicht schlecht, denn viele Assistenzsysteme folgen oft einem festen Muster und parken immer gleich ein oder wählen die Geschwindigkeit, die sie kennen. Eine persönliche Vorliebe via Spracheingabe ist keine schlechte Idee.