Mobilität

Tesla Model Y Standard startet ab 39.990 Euro in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

Tesla hat kürzlich eine neue Variante seines meistverkauften Elektroautos vorgestellt: das Model Y Standard. Das Modell soll laut Unternehmensangaben den Zugang zur Elektromobilität erleichtern und ist in Deutschland ab sofort bestellbar.

Nach Angaben des Herstellers basiert das Model Y Standard auf den bekannten Stärken der Baureihe, ist jedoch zu einem niedrigeren Einstiegspreis erhältlich. Tesla zufolge liegt der Fokus auf alltagstauglicher Reichweite, effizientem Energieverbrauch und bewährter Fahrzeugsoftware. Um den Preis zu drücken, wurden einige Features gestrichen.

Wie alle Varianten des Model Y ist auch das Standardmodell mit Over-the-Air-Updates und Autopilot ausgestattet. Zudem soll es durch seine technische Vorbereitung auf zukünftige autonome Fahrfunktionen gerüstet sein.

Technische Merkmale und Ausstattung des Model Y Standard

Das Fahrzeug verfügt laut Tesla über eine Reichweite von 534 km nach WLTP und einen Stromverbrauch von 13,1 kWh pro 100 km. Im Innenraum sind fünf Sitze und bis zu 2.118 Liter Stauraum vorhanden.

Das neue Modell unterscheidet sich äußerlich durch eine angepasste Front- und Heckverkleidung sowie 18-Zoll-Felgen, die zur höheren Effizienz beitragen sollen. Der Innenraum ist mit neuen Textilsitzen und zusätzlichem Stauraum zwischen den Vordersitzen ausgestattet.

Softwarefunktionen wie der Wächter-Modus, die Klimaanlagen-Fernsteuerung und der mobile Fahrzeugzugriff sind serienmäßig enthalten.

Das Model Y Standard wird in der Gigafactory Berlin-Brandenburg produziert und ist laut Tesla ab einem Preis von 39.990 Euro erhältlich.

Weitere Varianten der Reihe, darunter das Model Y Premium mit Hinterrad- oder Allradantrieb sowie das Model Y Performance, kosten zwischen 49.990 und 61.990 Euro. Die Auslieferung an Kunden soll ab November beginnen.

Tesla Model Y Preise

  • Model Y Standard – 39.990 €
  • Model Y Premium
    • Maximale Reichweite Hinterradantrieb – 49.990 €
    • Maximale Reichweite Allradantrieb – 52.990 €
  • Model Y Performance – 61.990 €

Effizienz und Betriebskosten

Tesla hebt in seiner Mitteilung hervor, dass das Model Y Standard die bislang höchste Effizienz der Baureihe aufweise. Durch den elektrischen Antrieb entfallen laut Hersteller regelmäßige Wartungsarbeiten wie Ölwechsel oder Inspektionen. Das Fahrzeug sei auf niedrige Betriebskosten ausgelegt und profitiere von der Produktionserfahrung aus über sieben Millionen gebauten Elektroautos weltweit, heißt es von Tesla.

Warum das günstige Tesla Model Y ein schlechter Deal ist

Tesla hat es also offiziell vorgestellt, das neue und günstigere Model Y, welches in den USA online ist und dort…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Jan 🌟
    sagt am

    Ich finde interessant, dass der „Basic Autopilot“ inklusive ist. In einigen amerikanischen Videos habe ich gesehen, dass dort nicht mal ein Lenkassistent inkludiert ist.
    Außerdem: wo bleibt das abgespeckte Model 3?

    Antworten
  2. Oliver Schwuchow ♾️
    sagt am

    Zu teuer, aber damit es attraktiver wirkt, gibt es keine Version für 45.000 Euro mehr. Bin gespannt, wie sich das neue „Robotaxi-Tesla“ ab 2026 entwickelt, die Konkurrenz wird das aber sicher freuen.

    Antworten
    1. Robin 🎖
      sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

      Puh, das sehe ich selbst als Tesla-Fan kritisch. Bin mal gespannt…

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla Model Y Standard startet ab 39.990 Euro in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Audi deutet ganz neuen Luxus-SUV an
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Seat und Curpa: Neuer Chef für „eine neue Ära der Elektromobilität“
in Mobilität
VW-Konzern könnte elektrischen Lamborghini komplett einkassieren
in Mobilität
Tesla: US-Behörde untersucht Probleme mit „selbstfahrenden“ Autos
in Mobilität
Porsche befindet sich weiterhin im Abwärtstrend
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 6: Sony bestätigt neue Konsole „in ein paar Jahren“
in Gaming
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Einzelhändler überholen Länder bei Elektroauto-Ladepunkten
in Mobilität
Beratung Vertrag Bank
Hohe Versicherungsdichte, aber geringe Transparenz bei Prämien
in Gesellschaft
Polestar 2 Bts Edition 2023 Header
Das Wachstum von Polestar lässt schon wieder nach
in Mobilität
Der elektrische Renault Twingo kommt 2026
in Mobilität