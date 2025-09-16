Tesla spricht jetzt von „sehr guten Verkaufszahlen“

Ist der Tiefpunkt von Tesla vorbei? Kann man die Nachfrage im zweiten Halbjahr wieder steigern? Letztes Jahr blickte man erstmals auf eine sinkende Nachfrage und 2025 hält dieser Trend bisher an. Es gibt aber auch eine positive Meldung.

André Thierig, der das deutsche Werk von Tesla in Grünheide leitet, spricht von „sehr guten Verkaufszahlen“ in den letzten Tagen und bestätigte gegenüber der dpa, dass Tesla die „Produktionspläne für das dritte und vierte Quartal nach oben korrigiert“ habe. Es gäbe „positive Signale für alle Märkte“, die Tesla beliefert.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die schlechte Nachfrage in Deutschland erholt, denn Tesla beliefert den europäischen Markt. Und es betrifft nur das Model Y, denn ein anderes Elektroauto produziert die Marke in Grünheide derzeit nicht.

Konkreter wurde der Werksleiter aber leider nicht und aktuelle Zahlen deuten das noch nicht an. Warten wir also einfach mal die Geschäftszahlen von Tesla ab, in zwei Wochen wissen wir immerhin schon, wie das dritte Quartal bei der Marke lief.