Tesla-Türen als Risiko? Öko-Partei verlangt sofortigen Rückruf

Die ÖDP Brandenburg fordert nach tödlichen Unfällen mit Tesla-Fahreugen einen sofortigen Rückruf von Fahrzeugen mit elektrisch versenkbaren Türgriffen.

Der tödliche Unfall im Jahr 2022 im Landkreis Teltow Fläming, bei dem zwei Jugendliche in einem Tesla Model S starben, bildet erneut den Anlass der Forderung.

Nach einem Crash ließen sich die hinteren Türen nicht öffnen, das Fahrzeug geriet in Brand und Rettungsversuche scheiterten. Die Ökologisch Demokratische Partei sieht darin ein akutes Sicherheitsproblem moderner Fahrzeugtechnik.

Nach Darstellung der Partei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Recherchen von Bloomberg News dokumentieren laut ÖDP mindestens 15 Todesfälle weltweit, bei denen Tesla Türen nach Unfällen blockiert blieben.

Tesla verweist laut Unternehmensangaben auf hohe Crashtest Bewertungen, geltende Vorschriften und vorhandene manuelle Notentriegelungen.

Debatte um Technik, Regulierung und internationale Reaktionen

Auch der ADAC und Feuerwehrverbände warnen vor Zeitverlusten durch versenkbare Türgriffe und fordern mechanische Öffnungen ohne Stromversorgung. Besonders Kinder könnten versteckte Notentriegelungen nicht erreichen. In China sollen solche Türgriffe ohne mechanische Notlösung ab 2027 verboten werden.

Zentrale Forderungen und Hinweise

Rückruf betroffener Fahrzeuge laut ÖDP

Verschärfung der Zulassungsvorschriften

Mechanische Türöffnung ohne Strom

Die ÖDP betont, dass sich ihre Kritik nicht gegen Elektromobilität insgesamt richte. Sie verweist jedoch auf Rohstoffverbrauch, Lieferkettenprobleme und weitere Untersuchungen in den USA, unter anderem durch die Verkehrsbehörde NHTSA.

Grundsätzlich ist die Forderung der ÖDP nachvollziehbar, vor allem, da es dokumentierte problematische Situationen mit versenkbaren Türgriffen gibt. Das Thema hat natürlich aktuell an Brisanz gewonnen, da China diese Art von Türgriffen verbietet. Daher ist es nachvollziehbar, dass solche Gedanken auch im europäischen oder deutschen Raum aufkommen.

Das Verbot in China wird meines Erachtens aber automatisch dazu führen, dass wir auf lange Sicht weltweit keine derartigen Türgriffe mehr sehen werden.