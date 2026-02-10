Tesla-Türen als Risiko? Öko-Partei verlangt sofortigen Rückruf
Die ÖDP Brandenburg fordert nach tödlichen Unfällen mit Tesla-Fahreugen einen sofortigen Rückruf von Fahrzeugen mit elektrisch versenkbaren Türgriffen.
Der tödliche Unfall im Jahr 2022 im Landkreis Teltow Fläming, bei dem zwei Jugendliche in einem Tesla Model S starben, bildet erneut den Anlass der Forderung.
Nach einem Crash ließen sich die hinteren Türen nicht öffnen, das Fahrzeug geriet in Brand und Rettungsversuche scheiterten. Die Ökologisch Demokratische Partei sieht darin ein akutes Sicherheitsproblem moderner Fahrzeugtechnik.
Nach Darstellung der Partei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Recherchen von Bloomberg News dokumentieren laut ÖDP mindestens 15 Todesfälle weltweit, bei denen Tesla Türen nach Unfällen blockiert blieben.
Tesla verweist laut Unternehmensangaben auf hohe Crashtest Bewertungen, geltende Vorschriften und vorhandene manuelle Notentriegelungen.
Debatte um Technik, Regulierung und internationale Reaktionen
Auch der ADAC und Feuerwehrverbände warnen vor Zeitverlusten durch versenkbare Türgriffe und fordern mechanische Öffnungen ohne Stromversorgung. Besonders Kinder könnten versteckte Notentriegelungen nicht erreichen. In China sollen solche Türgriffe ohne mechanische Notlösung ab 2027 verboten werden.
Zentrale Forderungen und Hinweise
- Rückruf betroffener Fahrzeuge laut ÖDP
- Verschärfung der Zulassungsvorschriften
- Mechanische Türöffnung ohne Strom
Die ÖDP betont, dass sich ihre Kritik nicht gegen Elektromobilität insgesamt richte. Sie verweist jedoch auf Rohstoffverbrauch, Lieferkettenprobleme und weitere Untersuchungen in den USA, unter anderem durch die Verkehrsbehörde NHTSA.
Grundsätzlich ist die Forderung der ÖDP nachvollziehbar, vor allem, da es dokumentierte problematische Situationen mit versenkbaren Türgriffen gibt. Das Thema hat natürlich aktuell an Brisanz gewonnen, da China diese Art von Türgriffen verbietet. Daher ist es nachvollziehbar, dass solche Gedanken auch im europäischen oder deutschen Raum aufkommen.
Das Verbot in China wird meines Erachtens aber automatisch dazu führen, dass wir auf lange Sicht weltweit keine derartigen Türgriffe mehr sehen werden.
Was für mich unverständlich ist: in Deutschland muss jeder kleinen Kram reguliert sein. Der TÜV muss jedes Detail, jede Änderung, alles mögliche abnehmen, aber ein Autobauer kann einfach so versenkbare Türgriffe verbauen und keinen juckt es? Da muss doch irgendjemand irgendwann mal gedacht haben: Im Falle eines Unfalls ist das vielleicht nicht so schlau?! 😵💫