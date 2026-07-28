Mobilität

Tesla will 2027 unabhängiger bei Elektroautos aus Deutschland werden

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Die Zahl der Unternehmen, die sich wieder aus der Batteriezellfertigung in Europa zurückgezogen haben, ist groß. Es gibt noch Ausnahmen, wie Volkswagen, aber bei vielen Unternehmen wurden die Investitionen abgeschrieben und man importiert weiter. Tesla importiert auch für das Model Y in Grünheide – will es aber ändern.

Tesla plant Batteriefertigung ab 2027

Man hat die Investitionen für das Batteriewerk in Grünheide hochgeschraubt, Tesla plant jetzt 1,1 Milliarden Euro dafür ein. Damit ist man auch bei der neuen Förderung in der EU dabei, was aber laut Tesla nicht der Grund dafür war. Der Fördertopf von nur 1,5 Milliarden Euro ist für so eine Brache sowieso nicht wirklich groß angelegt.

Schaden wird eine kleine Finanzspritze aber sicher auch nicht, auch wenn das Ziel von 18 Gigawattstunden pro Jahr nicht ausreichen wird, um komplett unabhängig in Grünheide zu sein. Knapp 225.000 bis 300.000 Elektroautos könnte Tesla damit versorgen, die Zahl der produzierten Model Y soll aber auf 375.000 ansteigen.

Und eigentlich sind ja 1 Million Einheiten pro Jahr vorgesehen.

Unabhängigkeit von China schaffen

Ohne Importe aus China wird es also nicht gehen, aber Tesla wird unabhängig und das kann sich langfristig rechnen, wenn die Regierung in China diese Branche mal nicht mehr so extrem finanziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig geht.

Aktuell lohnt sich dieser Schritt noch nicht, China ist günstiger, daher haben einige ihre Pläne einkassiert, aber dies sei eine „eine strategische Entscheidung“, so Tesla gegenüber dem Manager Magazin. Es geht um vertikale Integration und darum „resilienter“ zu werden. Der Schritt passt zu den „Wachstumsplänen“ von Tesla.

Während viele Automarken also wieder mehr auf den Verbrenner setzen und die Investitionen in die Elektromobilität kürzen, schraubt Tesla die Inventionen wieder hoch, was grundsätzlich sehr zu begrüßen ist. Und ich glaube auch, dass es nicht schaden kann, wenn man etwas unabhängiger von Akkuimporten aus China wird.

So eine Weitsicht wäre auch von Porsche und Co. angebracht.

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