Tesla kündigt neues Elektroauto für April 2026 an

Es ist mittlerweile schon ein Running Gag, aber wenn Elon Musk diesen immer mal wieder mit den Investoren teilt, dann wollen wir ihn euch nicht vorenthalten. Tesla wird uns im April 2026 den Roadster zeigen, wie Elon Musk heute verraten hat.

Die Jahreszahl ist bei der Angabe des Monats wichtig, denn viele glauben schon nicht mehr an das neue Elektroauto, welches so langsam aber sicher auf ein volles Jahrzehnt bei der ersten Ankündigung hinsteuert. Tesla hat die zweite Generation des ersten Elektroautos der Marke immer wieder angekündigt und verschoben.

Der letzte Stand war übrigens Anfang 2026, aber davor war es Ende 2025, davor war es 2024, davor 2023, ihr kennt das Spiel. Es ist auch davon auszugehen, dass der Roadster, wenn er denn überhaupt irgendwann kommt, noch viel mit der ersten Version zu tun haben wird, die man uns 2017 zeigte – optisch und auch technisch.

Ich glaube auch nicht, dass Tesla den neuen Roadster im April zeigen oder 2026 auf den Markt bringen wird, denn so ein Modell steht auf der Prioritätenliste ganz weit unten. Und ich vermute weiterhin, dass dieser Roadster so nie kommen wird und Tesla dieses neue Modell irgendwann endlich auch mal offiziell absagen wird.

Große Überraschung: Tesla stellt Model S und Model X ein

Tesla hat das Model S und Model X in den letzten Jahren kaum noch gepflegt und den Fokus voll auf…

29. Januar 2026 | Jetzt lesen →

