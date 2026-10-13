Teufel zeigt „neue Flaggschiff-Soundbar der Spitzenklasse“

Teufel hat heute die neue Cinebar Pro 2 vorgestellt, die man selbst als „Flaggschiff-Soundbar der Spitzenklasse“ vermarktet, es ist also das absolute Top-Modell. Die neue Cinebar Pro 2 von Teufel ist ein 5.1.2-System mit Support für Dolby Atmos.

Highlights sind unter anderem viele Anschlüsse, die Integration für Teufel Home, also auch Dinge wie AirPlay 2, es gibt ein OLED-Display, man kann sich auch ein 7.1.2-Setup bauen und mehr. Und es gibt eine schwarze und eine weiße Version.

Preis? Es geht bei 1.199,99 Euro los, aber je nach Set können das dann auch mal 1.649,99 Euro werden. Ich habe vor vielen Jahren mal die alte Cinebar Lux genutzt und war damit zufrieden – bis ich komplett zu Sonos wechselte und heute gerne Multiroom und vor allem auch das Ökosystem, wie Kopfhörer, der Marke nutze.

Wer das nicht benötigt, Teufel ist weniger smart unterwegs, der könnte hier aber eine Soundbar finden, die sicher sehr gut klingt. Mehr Details gibt es bei Teufel.

Teufel Cinebar Pro 2 Überblick

Neue Flaggschiff-Soundbar der Spitzenklasse als vollaktives 5.1.2-System für Heimkino, Musik, Gaming und Homeoffice.

der Spitzenklasse als vollaktives 5.1.2-System für Heimkino, Musik, Gaming und Homeoffice. Dolby Atmos und DTS:X mit Teufel Dynamore® Technologie für raumfüllenden, cineastischen 3D-Sound.

mit Teufel Dynamore® Technologie für raumfüllenden, cineastischen 3D-Sound. Üppige Akustik mit 10 integrierten Tönern: 3x Koaxial-Treiber (bestehend aus drei Hochtönern und drei Midwoofern), 2 seitliche Breitbandtöner und 2 Upfiring-Töner, die Schallanteile gezielt an die Decke zu Reflexion an den Hörplatz lenken.

3x Koaxial-Treiber (bestehend aus drei Hochtönern und drei Midwoofern), 2 seitliche Breitbandtöner und 2 Upfiring-Töner, die Schallanteile gezielt an die Decke zu Reflexion an den Hörplatz lenken. Volle Formatunterstützung: Kompatibel mit allen gängigen Tonformaten wie Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD und DTS Digital Surround.

Kompatibel mit allen gängigen Tonformaten wie Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD und DTS Digital Surround. Teufel Home Integration für hochauflösendes WLAN-Streaming über AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn sowie Bluetooth 5.3 mit AAC.

für hochauflösendes WLAN-Streaming über AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn sowie Bluetooth 5.3 mit AAC. Modernste Anschlüsse: 2x HDMI 2.1 Eingängen, HDMI eARC/CEC, optischer Digitaleingang, AUX, Ethernet und kabelloser Subwoofer-Ausgang.

2x HDMI 2.1 Eingängen, HDMI eARC/CEC, optischer Digitaleingang, AUX, Ethernet und kabelloser Subwoofer-Ausgang. Neuer T 10 Mk2 Subwoofer: Da die Soundbar einen Subwoofer benötigt, wird sie stets im Set angeboten. Der neue T 10 Mk2 Subwoofer von Teufel wird kabellos angebunden für tiefen, kräftigen Bass und flexible Platzierung im Raum (Alternativ auch im Select-Bundle mit kompaktem T 8 Subwoofer erhältlich).

Da die Soundbar einen Subwoofer benötigt, wird sie stets im Set angeboten. Der neue T 10 Mk2 Subwoofer von Teufel wird kabellos angebunden für tiefen, kräftigen Bass und flexible Platzierung im Raum (Alternativ auch im Select-Bundle mit kompaktem T 8 Subwoofer erhältlich). Surround-Ausbau: Kabellos erweiterbar auf ein 7.1.2-Setup mit optional erhältlichen EFFEKT 2 Rear-Speakern.

Kabellos erweiterbar auf ein 7.1.2-Setup mit optional erhältlichen EFFEKT 2 Rear-Speakern. Höchster Komfort: OLED-Display, Touch-Bedienung, Infrarot-Fernbedienung, Steuerung über die Teufel Home App sowie smarte Soundmodi (Movie, Music, Game, Voice+, Night).

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