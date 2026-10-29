Gaming

The Elder Scrolls VI: Sentinel soll im November gezeigt werden

Oliver Schwuchow
Von

Wenn es ein Spiel gibt, was definitiv viel zu früh angekündigt wurde, dann ist es „The Elder Scrolls VI“, der Trailer ist jetzt über 8 Jahre alt. Laut Tom Warren wird Microsoft nächsten Monat endlich mal neue Details nennen, wie den Namen.

Die Gerüchte haben es schon angedeutet, der neue Teil wird laut Quelle „The Elder Scrolls VI: Sentinel“ heißen. Intern wird derzeit wohl viel Gameplay gezeigt und die Xbox-Chefin konnte den aktuellen Stand des Spiels im Sommer schon spielen.

Werden wir auch ein Datum bekommen? Vermutlich nicht, das dürfte eher ein kleines Lebenszeichen sein. Die Quelle hat aber Details zur Handlung erfahren.

Soweit ich weiß, wird „Sentinel“ in Hammerfell spielen, einer Provinz im „Elder Scrolls“-Universum, die bereits in „The Elder Scrolls Adventures: Redguard“ und „The Elder Scrolls Online“ vorkam. „Sentinel“ wird das erste Spiel sein, das sich mit der Geschichte der „Elder Scrolls“ befasst, und dabei helfen, die Geheimnisse dieser mysteriösen antiken Artefakte zu lüften.

Gaming · 29. Oktober 2026

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