Unterhaltung

The Odyssey: Datum für Streaming steht

Oliver Schwuchow
Von

Wer The Odyssey im Kino verpasst hat und darauf wartet, dass er sich den neuen Blockbuster von Christopher Nolan daheim anschauen kann, für den haben wir jetzt ein Datum: 17. November 2026. Es geht also zeitgleich mit der Blu-ray bei uns los.

Der Film wird u.a. bei Amazon und anderen Anbietern verfügbar sein, man kann ihn aber zunächst nur kaufen und zeitnah sicher auch leihen. In einem Abo wird man den Film in diesem Jahr nicht mehr schauen können, das dauert noch „Monate“.

Vermutlich wird The Odyssey dann Anfang 2027 bei Sky und WOW zu sehen sein, aber RTL hat sich bisher noch nicht geäußert. Doch das ist ein Thema für nächstes Jahr, vor Weihnachten will man sicher auch noch etwas Geld ohne Abo verdienen.

Unterhaltung · 13. Oktober 2026

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