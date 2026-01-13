Marktgeschehen

Threema verkauft: Was hinter dem Eigentümerwechsel steckt

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Threema Logo 1600px

Der Finanzinvestor Comitis Capital übernimmt die Threema Holding AG und wird neuer Eigentümer des Schweizer Messengerdienstes.

Comitis Capital hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Threema Holding AG geschlossen, die hinter dem auf Sicherheit und Privatsphäre ausgerichteten Messenger Threema steht. Verkäufer sind die Afinum Management GmbH sowie die Gründer des Unternehmens. Zu Kaufpreis, Bewertung oder strategischen Einzelheiten machten die Beteiligten keine Angaben. Nach Angaben aus dem Umfeld der Transaktion wechselt vor allem der Kapitalgeber.

Der neue Eigentümer beschreibt sich als wachstumsorientierter Investor und sieht Threema laut Unternehmensangaben gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach sicherer digitaler Kommunikation und europäischer Datenhoheit zu profitieren. Comitis Capital stellt in Aussicht, das bestehende Management bei Wachstum und internationaler Expansion zu unterstützen. Der Abschluss der Übernahme wird für Januar 2026 erwartet.

Threema, Geschäftsmodell und Positionierung

Threema hat seinen Sitz in der Schweiz und richtet sich sowohl an private Nutzer als auch an Unternehmen. Nach Angaben von Comitis Capital reicht die Kundschaft von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu internationalen Konzernen. Angeboten werden Cloud-Lösungen sowie lokale Installationen beim Kunden, um unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Zentrale Merkmale laut Unternehmensangaben:

  • Schweizer Unternehmenssitz und Datenhoheit
  • Privacy by Design und Zero-Knowledge-Architektur
  • Open-Source-Software
  • Cloud- und On-Premises-Betrieb

Threema selbst teilte über den Kurznachrichtendienst Mastodon mit, dass sich für Nutzer durch den Eigentümerwechsel nichts ändere. Grundwerte, Unternehmensmission und Geschäftsleitung blieben unverändert, der neue Investor solle die Position in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz weiter stärken.

Ich halte die Informationslage derzeit für überschaubar, da viele Details offenbleiben. Aus meiner Sicht wird erst nach dem Vollzug der Übernahme erkennbar sein, ob und wie sich die neue Eigentümerstruktur konkret auf Produktentwicklung und Marktauftritt auswirkt.

Instagram Stories von fremden Menschen landen in eurer Timeline

Meine Frau ist eigentlich nicht selbst auf Instagram und in den Stories aktiv, daher habe ich mich heute gewundert, als…

13. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Robert 💎
    sagt am

    Comitis Capital ist ein Private-Equity-Unternehmen, schwierig.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Bei „wachstumsorientierter“ krieg ich schon Gänsehaut.

    Antworten
    1. Maximilian 🔱
      sagt am zu Philipp ⇡

      „Wachstumsorientierung“ hat ja erstmal nichts mit Datenverkauf oder so zu tun

      Antworten
    2. Guido ☀️
      sagt am zu Philipp ⇡

      Ich würde mir da noch nicht soviel Sorgen machen, die Kundschaft bei Threema dürfte zu signifikanten Teilen ziemlich allergisch auf gewisse Dinge reagieren. Das wissen wohl auch die Betreiber.

      Antworten
    3. Mirko 🍀
      sagt am zu Philipp ⇡

      Ja, klingt nicht gut. Aber wenn es bedeutet, dass Threema deutlich mehr Benutzer bekommt, wäre das ja an sich nicht schlecht.
      Stellt sich nur die Frage, ob bei der aktuellen Verbreitung von WhatsApp irgendwas außer einem Verbot oder hohen Abo-Gebühren die Leute noch davon weg bekommt.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Threema verkauft: Was hinter dem Eigentümerwechsel steckt
Weitere Neuigkeiten
Mercedes bricht schon wieder bei Elektroautos ein
in Mobilität
Instagram Stories von fremden Menschen landen in eurer Timeline
in Social
Skoda kündigt vollelektrischen Siebensitzer „Peaq“ an
in Mobilität
Neuer Hyundai Ioniq 6: Besser, aber auch teurer
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv und HBO Max: Die Kombi-Pakete starten
in News
Mazda Cx6e Header
Mazda verschiebt Pläne für „echtes“ Elektroauto
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf
in Dienste
Palworld: Pokémon-Kopie bekommt Sammelkartenspiel im Sommer
in Gaming
Tesla aktualisiert das Model Y für 2026
in Mobilität
Nintendo Switch 2 Donkey Kong Header
Nintendo Switch und Switch 2 bekommen Update auf Version 21.2
in Firmware und OS