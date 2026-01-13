Threema verkauft: Was hinter dem Eigentümerwechsel steckt

Der Finanzinvestor Comitis Capital übernimmt die Threema Holding AG und wird neuer Eigentümer des Schweizer Messengerdienstes.

Comitis Capital hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Threema Holding AG geschlossen, die hinter dem auf Sicherheit und Privatsphäre ausgerichteten Messenger Threema steht. Verkäufer sind die Afinum Management GmbH sowie die Gründer des Unternehmens. Zu Kaufpreis, Bewertung oder strategischen Einzelheiten machten die Beteiligten keine Angaben. Nach Angaben aus dem Umfeld der Transaktion wechselt vor allem der Kapitalgeber.

Der neue Eigentümer beschreibt sich als wachstumsorientierter Investor und sieht Threema laut Unternehmensangaben gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach sicherer digitaler Kommunikation und europäischer Datenhoheit zu profitieren. Comitis Capital stellt in Aussicht, das bestehende Management bei Wachstum und internationaler Expansion zu unterstützen. Der Abschluss der Übernahme wird für Januar 2026 erwartet.

Threema, Geschäftsmodell und Positionierung

Threema hat seinen Sitz in der Schweiz und richtet sich sowohl an private Nutzer als auch an Unternehmen. Nach Angaben von Comitis Capital reicht die Kundschaft von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu internationalen Konzernen. Angeboten werden Cloud-Lösungen sowie lokale Installationen beim Kunden, um unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Zentrale Merkmale laut Unternehmensangaben:

Schweizer Unternehmenssitz und Datenhoheit

Privacy by Design und Zero-Knowledge-Architektur

Open-Source-Software

Cloud- und On-Premises-Betrieb

Threema selbst teilte über den Kurznachrichtendienst Mastodon mit, dass sich für Nutzer durch den Eigentümerwechsel nichts ändere. Grundwerte, Unternehmensmission und Geschäftsleitung blieben unverändert, der neue Investor solle die Position in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz weiter stärken.

Ich halte die Informationslage derzeit für überschaubar, da viele Details offenbleiben. Aus meiner Sicht wird erst nach dem Vollzug der Übernahme erkennbar sein, ob und wie sich die neue Eigentümerstruktur konkret auf Produktentwicklung und Marktauftritt auswirkt.