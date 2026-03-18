Tim Cook kann sich „ein Leben ohne Apple nicht vorstellen“

Wie geht es weiter mit Tim Cook, sehen wir in diesem Jahr womöglich einen neuen Chef an der Spitze von Apple? Immerhin wird John Ternus immer mehr als neues Gesicht positioniert und es gibt Gerüchte, dass Tim Cook langsam müde sei.

Doch das sind „nur Gerüchte“, so der Apple-Chef bei Good Morning America, er „kann sich ein Leben ohne Apple nicht vorstellen“. Wobei das auch keine so richtig klare Aussage ist, er schließt damit nicht aus, dass bald ein Nachfolger kommt.

Ich glaube, dass uns Tim Cook noch lange bei Apple erhalten bleiben wird, vielleicht nicht mehr als CEO an der Spitze, aber er wurde nach Steve Jobs das zweite große Gesicht von Apple. Doch auch wenn er es „nur Gerüchte“ nennt, so würde es mich auch nicht wundern, wenn wir spätestens 2027 einen neuen Apple CEO sehen.