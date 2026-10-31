TMD Chain Lock ist ein Fahrradschloss mit Bluetooth und 100-dB-Alarm

Der niederländische Hersteller TMD Locks bietet mit dem Chain Lock ein smartes Fahrradschloss mit Bluetooth, Alarm und ART-2-Zertifizierung an.

Das Schloss kommt ohne klassischen Schlüssel aus und lässt sich über das Smartphone entriegeln. Laut Hersteller handelt es sich um das weltweit erste Modell, das eine schlüssellose Bedienung, einen bewegungsaktivierten Alarm und die unabhängige ART-2-Zertifizierung kombiniert. Der Einstiegspreis liegt bei 229 Euro.

TMD Chain Lock: Bluetooth statt Schlüssel

Befindet sich das gekoppelte Smartphone in Bluetooth-Reichweite, erkennt das Schloss seinen Besitzer automatisch. Ein Tastendruck genügt anschließend zum Entriegeln. Die zugehörige App für Android und iOS ermöglicht außerdem die Freigabe für bis zu fünf weitere Personen.

Sie zeigt den Akkustand an und speichert den letzten Abstellort des Fahrrads. Ist der Smartphone-Akku leer, lässt sich das Schloss über einen Notfallcode direkt am Gerät öffnen.

Für den Diebstahlschutz kombiniert TMD Locks eine Kette aus gehärtetem Manganstahl mit einer Ummantelung aus Kevlar und Dyneema. Ein integrierter Bewegungssensor aktiviert bei Manipulationsversuchen einen 100 dB lauten Alarm.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

70 cm Länge: 1,3 kg Gewicht

110 cm Länge: 1,7 kg Gewicht

160 cm Länge: 2,1 kg Gewicht

Merkmal TMD Chain Lock Entriegelung Bluetooth, Smartphone, Notfallcode App Android und iOS Freigaben Bis zu 5 weitere Personen Alarm 100 dB, Bewegungssensor Material Manganstahl, Kevlar, Dyneema Zertifizierung ART-2 Akkulaufzeit Bis zu 9 Monate Ladezeit 2 Stunden Schutzklasse IP57 Farben Schwarz, Beige, Navy Garantie 2 Jahre Preis Ab 229 Euro

Das TMD Chain Lock ist bereits in Schwarz, Beige und Navy erhältlich. Die ART-2-Zertifizierung bescheinigt dem Schloss ein unabhängig geprüftes Sicherheitsniveau.

Interessant finde ich vor allem die Kombination aus mechanischem Diebstahlschutz und komfortabler Bedienung. Gerade bei teuren E-Bikes kann das sinnvoll sein. Mit mindestens 229 Euro bewegt sich das Schloss allerdings auch preislich in einer gehobenen Klasse.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗