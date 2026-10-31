Zubehör

TMD Chain Lock ist ein Fahrradschloss mit Bluetooth und 100-dB-Alarm

René Hesse
Von

Der niederländische Hersteller TMD Locks bietet mit dem Chain Lock ein smartes Fahrradschloss mit Bluetooth, Alarm und ART-2-Zertifizierung an.

Das Schloss kommt ohne klassischen Schlüssel aus und lässt sich über das Smartphone entriegeln. Laut Hersteller handelt es sich um das weltweit erste Modell, das eine schlüssellose Bedienung, einen bewegungsaktivierten Alarm und die unabhängige ART-2-Zertifizierung kombiniert. Der Einstiegspreis liegt bei 229 Euro.

TMD Chain Lock: Bluetooth statt Schlüssel

Befindet sich das gekoppelte Smartphone in Bluetooth-Reichweite, erkennt das Schloss seinen Besitzer automatisch. Ein Tastendruck genügt anschließend zum Entriegeln. Die zugehörige App für Android und iOS ermöglicht außerdem die Freigabe für bis zu fünf weitere Personen.

Sie zeigt den Akkustand an und speichert den letzten Abstellort des Fahrrads. Ist der Smartphone-Akku leer, lässt sich das Schloss über einen Notfallcode direkt am Gerät öffnen.

Für den Diebstahlschutz kombiniert TMD Locks eine Kette aus gehärtetem Manganstahl mit einer Ummantelung aus Kevlar und Dyneema. Ein integrierter Bewegungssensor aktiviert bei Manipulationsversuchen einen 100 dB lauten Alarm.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

  • 70 cm Länge: 1,3 kg Gewicht
  • 110 cm Länge: 1,7 kg Gewicht
  • 160 cm Länge: 2,1 kg Gewicht
Merkmal TMD Chain Lock
Entriegelung Bluetooth, Smartphone, Notfallcode
App Android und iOS
Freigaben Bis zu 5 weitere Personen
Alarm 100 dB, Bewegungssensor
Material Manganstahl, Kevlar, Dyneema
Zertifizierung ART-2
Akkulaufzeit Bis zu 9 Monate
Ladezeit 2 Stunden
Schutzklasse IP57
Farben Schwarz, Beige, Navy
Garantie 2 Jahre
Preis Ab 229 Euro

Das TMD Chain Lock ist bereits in Schwarz, Beige und Navy erhältlich. Die ART-2-Zertifizierung bescheinigt dem Schloss ein unabhängig geprüftes Sicherheitsniveau.

Interessant finde ich vor allem die Kombination aus mechanischem Diebstahlschutz und komfortabler Bedienung. Gerade bei teuren E-Bikes kann das sinnvoll sein. Mit mindestens 229 Euro bewegt sich das Schloss allerdings auch preislich in einer gehobenen Klasse.

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