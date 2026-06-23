Tod bei Autopilot-Unfall: Tesla äußert sich öffentlich

In den USA kam es Ende letzter Woche zu einem Unfall, bei dem ein Tesla Model 3 in ein Haus raste und dabei eine Frau im Alter von 76 Jahren tötete. Der Fahrer gab bei der Polizei an, dass er mit Autopilot und Full Self-Driving (Supervised) gefahren ist. Die Meldung machte am Wochenende die Runde – und das nicht gerade positiv.

Tesla gibt dem Fahrer die Schuld

Ein Unfall ist eine Sache, das ist man bei Tesla durchaus gewohnt, aber ein Unfall mit Todesfolge ist ein anderes Thema, daher hat man sich dazu geäußert. Für Elon Musk „macht dieser Unfall keinen Sinn, denn FSD fährt langsam durch die Straßen der Nachbarschaft und nicht mit hoher Geschwindigkeit“, so der Tesla-Chef bei X.

Ashok Elluswamy, Chef der KI-Sparte von Tesla, meldete sich auch zu Wort und betonte, dass der Fahrer den Autopiloten „manuell außer Kraft gesetzt habe, indem er in diesem Wohngebiet das Gaspedal bis zum Anschlag (100 %) durchgedrückt hat“. Das Gaspedal war wohl nach dem Unfall weiterhin komplett durchgedrückt.

Laut Tesla war der Fahrer mit über 100 km/h unterwegs, da hat auch FSD keine Chance mehr, um zu reagieren. Der Fahrer selbst äußerte sich bisher noch nicht zu diesen Aussagen, die Polizei ermittelt allerdings. Bei solchen Vorfällen muss man immer unabhängige Untersuchungen abwarten, bevor man sich ein Urteil erlaubt.

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