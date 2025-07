Toniebox 2 kommt 2025 mit neuem Konzept

Das erfolgreiche Kinder-Gadget „Toniebox“ von tonies wird in diesem Jahr mit einer neuen und zweiten Generation erweitert, denn die Toniebox soll laut ifun pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 15. September in Deutschland an den Start gehen.

Preislich sprechen wir hier wohl über 120 bis 140 Euro, je nach Bundle. Die alten Figuren dürften mit der Toniebox 2 kompatibel sein, es gibt aber auch ein neues Konzept, denn es gibt Spiele. Und dafür kauft man statt Figuren dann „Discs“.

Diese kann man auf die neue Toniebox legen und darüber kommt dann ein (im Lieferumfang enthaltener) Controller zum Steuern. Es sind also eher simple Spiele für Kinder. Die Box selbst wurde auch überarbeitet und besitzt neue LED-Ringe.

Neue Idee, neue Discs, die man zusätzlich verkaufen kann und ein Argument, um den Preis anzuheben, so sieht der Plan für die neue Toniebox aus. Klingt aber so, als ob das gar keine so schlechte Idee ist und bei Eltern gut ankommen könnte.

