Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto

Toyota, wenn auch weit abgeschlagen bei Elektroautos, hat größere Pläne für die elektrische Zukunft der Marke. Und dazu gehört, wie man diese Woche doch etwas überraschend als kleine Preview für die Japan Mobility Show zeigte, ein Corolla.

Bisher haben wir nur diese Bilder von einem kurzen Ausschnitt bei Toyota, die es eher als Preview für die Messe sehen, welche Ende des Monats startet. Dort wird also der erste Toyota Corolla Electric als Konzeptauto im Fokus der Messe stehen.

Optisch passt das gut zur aktuellen Designsprache von Toyota, vor allem von den Elektroautos, aber es wirkt, für einen sonst eher zurückhaltenden Corolla, doch sehr gewagt. Bedenkt allerdings, dass das hier noch nicht die Serienversion ist.