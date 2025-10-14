Mobilität

Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto

Autor-Bild
Von
|

Toyota, wenn auch weit abgeschlagen bei Elektroautos, hat größere Pläne für die elektrische Zukunft der Marke. Und dazu gehört, wie man diese Woche doch etwas überraschend als kleine Preview für die Japan Mobility Show zeigte, ein Corolla.

Bisher haben wir nur diese Bilder von einem kurzen Ausschnitt bei Toyota, die es eher als Preview für die Messe sehen, welche Ende des Monats startet. Dort wird also der erste Toyota Corolla Electric als Konzeptauto im Fokus der Messe stehen.

Optisch passt das gut zur aktuellen Designsprache von Toyota, vor allem von den Elektroautos, aber es wirkt, für einen sonst eher zurückhaltenden Corolla, doch sehr gewagt. Bedenkt allerdings, dass das hier noch nicht die Serienversion ist.

Mercedes gibt Ausblick auf sein neues Flaggschiff

Mercedes hat heute den Mercedes-Benz Vision Iconic als Konzept vorgestellt, den man mal eben ganz zurückhaltend als „ein Meisterwerk für…

14. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Gwm Ora 07 Header
Great Wall Motor kündigt umfassende Europa-Expansion ab 2026 an
in Mobilität
Instagram passt Teen-Konten an PG-13-Standards an
in Social
Mercedes gibt Ausblick auf sein neues Flaggschiff
in Mobilität
Deutsche Bahn startet Buchung für neues Fahrplanjahr – 12 Prozent Rabatt möglich
in Mobilität
Lasst uns Apple TV in Apple TV auf dem Apple TV schauen
in Kommentar
1.500 Euro extra: So belohnt die DEVK den Umstieg aufs Elektroauto
in News
Telekom 3
Telekom dreht an der Preisschraube: DSL und Glasfaser werden teurer
in Tarife
Pyur
PŸUR aktualisiert Internet- und TV-Tarife
in Tarife
Product Use
Ring Intercom zum Bestpreis: Die Gegensprechanlage einfach smart gemacht
in Smart Home | Update
Withings BPM Vision zur Blutdruck- und EKG-Messung startet in den Markt
in Hardware