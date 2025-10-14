Mercedes gibt Ausblick auf sein neues Flaggschiff

Mercedes hat heute den Mercedes-Benz Vision Iconic als Konzept vorgestellt, den man mal eben ganz zurückhaltend als „ein Meisterwerk für eine neue ikonische Ära“ bezeichnet. Es ist „inspiriert von der goldenen Epoche des Automobildesigns der 1930er Jahre“. Mercedes träumt also mal wieder von den „guten alten Zeiten“.

Doch dieses Konzept ist nicht einfach nur ein Showcar, bei dem man mit Begriffen (Neuromorphic Computing, Steer-by-Wire, Solarlack und hochautomatisiertem Fahren Level 4) in der Pressemitteilung um sich wirft, es ist tatsächlich auch eine kleine Preview für das nächste Flaggschiff von Mercedes, die ganz neue S-Klasse.

Einen ganz neuen EQS wird es bekanntlich nicht mehr geben, stattdessen plant Mercedes eine ganz neue S-Klasse, die es dann elektrisch und als Verbrenner beim Antrieb geben wird. Dieses Design könnte außerdem auch eine kleine Preview für die elektrische E-Klasse sein. Die neuen Modelle stehen 2027 bzw. 2028 an.

Interessant ist, dass wir hier ein zweitüriges Coupé sehen, womöglich ist so eine Version für die neue S-Klasse in Planung. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn Mercedes so ein Konzept zeigt und keine sportliche Version in Entwicklung hat. Nur der „Kühlergrill“ wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber das ist laut Mercedes gewollt.

Und so stellt man sich den Innenraum der Zukunft vor: