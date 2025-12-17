Toyota: Das neue Elektroauto ist das „Herzstück“ der Offensive

Toyota ist aufgewacht und baut sein elektrisches Portfolio endlich aus. Ab 2026 stehen neue Modelle in Deutschland an und der elektrische C-HR+ ist laut Toyota das „Herzstück“ der neuen Offensive. Jetzt hat man die Preise kommuniziert.

Es geht mit 123 kW/167 PS und einer 57,7-kWh-Batterie bei 38.990 Euro los, dann kommt eine Version mit 165 kW/224 PS und 77-kWh-Batterie, die übrigens mit 600 km auch die beste Reichweite bietet, und bei 45.990 Euro startet, und der Toyota C-HR+ Lounge mit 252 kW/343 PS (Allrad) ist die Top-Version für 53.990 Euro.

Der Konfigurator von Toyota ist ab sofort geöffnet, schaut auch also gerne um und zieht ein eigenes Fazit, laut Toyota gibt es eine „außergewöhnlich umfangreiche Serienausstattung“. Toyota wird den C-HR+ ab März 2026 an Kunden ausliefern.

Ich habe mich mal durch de (nicht unbedingt schönen und unübersichtlichen) Konfigurator geklickt, man kommt bei der Top-Version auf jeden Fall mit unter 60.000 Euro hin. Für diese Fahrzeugklasse ist das aber dennoch sehr teuer.

Der bZ4X war kein guter Start, wenn man sich die Zulassungen anschaut, aber Toyota will das ab 2026 ändern und der elektrische C-HR soll dabei helfen.