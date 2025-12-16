Mobilität

Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist offiziell Geschichte

Autor-Bild
Von
|

Es hat sich bereits angedeutet und war mehr oder weniger offiziell, aber die EU hat sich jetzt auch geäußert und bestätigt, dass auch nach 2035 noch Verbrenner in der EU verkauft werden dürfen. Doch es gibt natürlich auch eine klare Vorgabe.

Verbrenner, aber mit strengen Regeln

Während der CO₂-Ausstoß bisher im Vergleich zu 2021 um 100 Prozent gesenkt werden musste, so muss der Flottenwert jetzt nur noch um 90 Prozent gesenkt werden. Das bedeutet also nicht, dass das ein großes Verbrenner-Comeback ist.

Aber, und das könnte einige freuen, es sind „Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor“ erlaubt, also nicht nur Hybride oder andere Formen mit elektrischem Antrieb. Die restlichen 10 Prozent müssen aber, z.B. durch die Nutzung von kohlenstoffarmem Stahl, ausgeglichen werden (maximal 3 Prozent mit klimafreundlichen Kraftstoffen).

Gewisse Modelle können also, wenn das restliche Portfolio gut ausgelegt ist, auch nach 2035 mit einem Verbrenner verkauft werden. Bei Porsche wäre es denkbar, dass das Lineup elektrisch ist, ein 911er aber wirklich ein reiner Verbrenner bleibt.

Porsche 911 2024 Front

Für Volumenmarken wird sich das eher nicht lohnen, denn für Flottenkunden gibt es strengere Regeln, große Betriebe müssen beispielsweise ab 2035 die 100 Prozent erfüllen. Diese neue Regelung ist also eher für Marken wie Porsche spannend.

Das Parlament muss noch zustimmen, eingetütet ist die Sache noch nicht, aber davon ist jetzt auszugehen. Vielleicht ändern sich noch Details, aber als sicher gilt, dass die Regelung in ihrer aktuellen Form so nicht ab 2035 in Kraft treten wird.

Elektrischer Renault Twingo hat einen Preis

Renault gibt ausgewählten Kunden mit einem „R-Pass“ ab heute die Option, dass sie den elektrischen Twingo schon bestellen können. Der…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist offiziell Geschichte
Weitere Neuigkeiten
Marathon: „Neue“ Vision für das Shooter-Franchise vorgestellt
in Gaming
fraenk erteilt Multi-SIM bewusst eine Absage
in Provider
Elektrischer Renault Twingo hat einen Preis
in Mobilität
Mercedes-Benz VLE: Der Elektro-Van feiert im März Weltpremiere
in Mobilität
Das neue Elektroauto von Smart kehrt zurück zum Ursprung
in Mobilität
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow passt Konditionen für Now-Konto an
in Fintech
WhatsApp: Mitgliedslabels in Gruppen starten
in Dienste
Dm Drogerie
dm startet seine Versand-Apotheke
in Handel
Apple verzichtet beim iPhone Fold auf ein teures Premium-Feature
in Smartphones
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
O2 erweitert sein Entertainment-Angebot um Disney+
in Telefónica