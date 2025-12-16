Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist offiziell Geschichte

Es hat sich bereits angedeutet und war mehr oder weniger offiziell, aber die EU hat sich jetzt auch geäußert und bestätigt, dass auch nach 2035 noch Verbrenner in der EU verkauft werden dürfen. Doch es gibt natürlich auch eine klare Vorgabe.

Verbrenner, aber mit strengen Regeln

Während der CO₂-Ausstoß bisher im Vergleich zu 2021 um 100 Prozent gesenkt werden musste, so muss der Flottenwert jetzt nur noch um 90 Prozent gesenkt werden. Das bedeutet also nicht, dass das ein großes Verbrenner-Comeback ist.

Aber, und das könnte einige freuen, es sind „Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor“ erlaubt, also nicht nur Hybride oder andere Formen mit elektrischem Antrieb. Die restlichen 10 Prozent müssen aber, z.B. durch die Nutzung von kohlenstoffarmem Stahl, ausgeglichen werden (maximal 3 Prozent mit klimafreundlichen Kraftstoffen).

Gewisse Modelle können also, wenn das restliche Portfolio gut ausgelegt ist, auch nach 2035 mit einem Verbrenner verkauft werden. Bei Porsche wäre es denkbar, dass das Lineup elektrisch ist, ein 911er aber wirklich ein reiner Verbrenner bleibt.

Für Volumenmarken wird sich das eher nicht lohnen, denn für Flottenkunden gibt es strengere Regeln, große Betriebe müssen beispielsweise ab 2035 die 100 Prozent erfüllen. Diese neue Regelung ist also eher für Marken wie Porsche spannend.

Das Parlament muss noch zustimmen, eingetütet ist die Sache noch nicht, aber davon ist jetzt auszugehen. Vielleicht ändern sich noch Details, aber als sicher gilt, dass die Regelung in ihrer aktuellen Form so nicht ab 2035 in Kraft treten wird.