Mobilität

Toyota sieht Deutschland als „Leitmarkt“ für neue Elektroautos

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Toyota Sport Crossover Header

Toyota und Elektroautos, das war bisher kein großes Thema, denn der globale Marktführer ist in diesem Bereich kaum vertreten und wenig erfolgreich. Doch das soll sich ändern, auch wenn Toyota weiterhin auf mehrere Technologien setzen will.

2026 wird es jedoch direkt sechs neue Elektroautos von Toyota und Lexus bei uns in Deutschland geben und neben Skandinavien sei Deutschland ein Leitmarkt für vollelektrische Modelle in Europa, so Mario Köhler, Chef von Toyota Deutschland.

Im Gespräch mit Autohaus hat er betont, dass Toyota das Portfolio jetzt deutlich erweitern möchte und „alle Kernsegmente besetzen“ will. Na dann schauen wir mal, letztes Jahr lag der Anteil bei den Elektroautos von Toyota bei unter 1 Prozent in Deutschland und 2025 sieht es bisher nicht besser aus. Ob 2026 alles anders wird?

Volvo feiert elektrischen Meilenstein bei Autos

Fast die Hälfte der in diesem Jahr verkauften Autos von Volvo haben bereits einen elektrischen Antrieb, damit zeigt die Geely-Marke,…

4. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Ginja-Müffelt-Nach-AfD 🏅
    sagt am

    LoL.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Deutschland ein Leitmarkt? Verwechselt es uns ganz sicher nicht mit Dänemark oder vielleicht Dutch für Niederlande!? Gerade in Deutschland sind wir abgeschlagen was E-Mobilität angeht. Vermutlich wäre Toyota besser damit beraten weiter auf Benziner zu setzen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Toyota sieht Deutschland als „Leitmarkt“ für neue Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Warum die girocard plötzlich zum Symbol deutscher Unabhängigkeit wird
in Fintech
Bosch führt Smart-Home-Upgrade Home+ ein – kostet 4,99 Euro monatlich
in Smart Home
Wero
N26 steigt bei Wero ein
in Fintech
Verkehr
Bundestag hebt Pendlerpauschale deutlich an
in Gesellschaft
Trade Republic
Trade Republic kämpft gegen Kundenfrust und BaFin-Beobachtung
in Fintech
The Last Of Us Hbo Serie Joel
Das haben Sky-Kunden in diesem Jahr geschaut
in News
The New Volkswagen Id.3
„Zukunft Volkswagen“: Produktion in Dresden endet in wenigen Tagen
in Mobilität
Volvo feiert elektrischen Meilenstein bei Autos
in Mobilität
Deutsche Post erweitert Services in Partnerfilialen
in Dienste
Porsche: Das nächste Elektroauto hat eine unerwartete Neuerung
in Mobilität