Toyota sieht Deutschland als „Leitmarkt“ für neue Elektroautos

Toyota und Elektroautos, das war bisher kein großes Thema, denn der globale Marktführer ist in diesem Bereich kaum vertreten und wenig erfolgreich. Doch das soll sich ändern, auch wenn Toyota weiterhin auf mehrere Technologien setzen will.

2026 wird es jedoch direkt sechs neue Elektroautos von Toyota und Lexus bei uns in Deutschland geben und neben Skandinavien sei Deutschland ein Leitmarkt für vollelektrische Modelle in Europa, so Mario Köhler, Chef von Toyota Deutschland.

Im Gespräch mit Autohaus hat er betont, dass Toyota das Portfolio jetzt deutlich erweitern möchte und „alle Kernsegmente besetzen“ will. Na dann schauen wir mal, letztes Jahr lag der Anteil bei den Elektroautos von Toyota bei unter 1 Prozent in Deutschland und 2025 sieht es bisher nicht besser aus. Ob 2026 alles anders wird?