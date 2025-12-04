Volvo feiert elektrischen Meilenstein bei Autos

Fast die Hälfte der in diesem Jahr verkauften Autos von Volvo haben bereits einen elektrischen Antrieb, damit zeigt die Geely-Marke, wie es gehen kann. Wobei die Kenner direkt erkannt haben, dass ich nicht von vollelektrisch gesprochen habe.

Da ist Volvo aber auch nicht schlecht aufgestellt, denn 21 Prozent sind bereits reine Elektroautos und 24 Prozent ist der Anteil der Plug-in-Hybride. Milde Hybride gibt es bei Volvo nicht, man kann also mit allen Autos rein elektrisch unterwegs sein.

Es gibt natürlich große Unterscheide bei den Regionen, in Norwegen liegt der Anteil bei 90 Prozent bei den reinen Elektroautos von Volvo, hier in Deutschland sind es eher mittelmäßige 16 Prozent. Doch Volvo hat große Pläne für das nächste Jahr.

Der EX30 läuft gut, der ES90 und EX90 ergänzen das Portfolio gerade und dann kommt mit dem EX60 die vollelektrische Version des XC60, dem meistverkauften Modell der Marke. 2026 dürfte der Anteil also locker bei über 50 Prozent liegen.