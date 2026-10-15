Fintech

Trade Republic: Neue Vorwürfe wegen der Zinswerbung

René Hesse
Von
Trade Republic

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Trade Republic wegen irreführender Zinswerbung und umstrittener Vertragsklauseln abgemahnt.

Der Neobroker bewirbt in seiner App 2,5 Prozent Zinsen auf eingezahltes Guthaben. Nach Angaben der Verbraucherschützer erfahren Kunden jedoch erst nach einer Einzahlung, dass sie die Verzinsung gesondert aktivieren müssen. Ohne diesen Schritt werden keine Zinsen gezahlt.

Trade Republic: Kritik an Zinsaktivierung und AGB

Konkret erscheint nach der Einzahlung im Cash-Bereich ein unauffälliges, hellgraues Feld mit der Bezeichnung „Zinsen“. Erst nach dem Öffnen und Aktivieren beginnt laut Verbraucherzentrale die Verzinsung mit 2,5 Prozent. Die Organisation hält diese Information für verspätet, da sich Kunden zu diesem Zeitpunkt bereits für eine Einzahlung entschieden haben.

Zusätzlich beanstandet die Verbraucherzentrale Klauseln in der 106-seitigen Kundenvereinbarung. Diese sollen Trade Republic unter anderem ermöglichen, bestimmte Zahlungen und Erträge einzubehalten, ohne dass Kunden einen Herausgabeanspruch haben.

Die Verbraucherzentrale fordert deshalb:

  • Eine klare Information zur notwendigen Zinsaktivierung direkt beim beworbenen Angebot.
  • Transparenz darüber, welcher Teil des Guthabens einlagengesichert verwahrt wird.
  • Eine verständliche Aufklärung über mögliche Anlagen in Fonds und einbehaltene Erträge.

Trade Republic wurde zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Ob das Unternehmen die Forderungen akzeptiert, ist noch unklar.

Bereits 2024 hatte Trade Republic nach einer Auseinandersetzung um seine Zinswerbung eine Unterlassungserklärung abgegeben. Ein späterer Vergleich sah eine Zahlung von 5.500 Euro sowie die Übernahme der Verfahrenskosten vor.

Für Kunden ist vor allem eines wichtig: Ein beworbener Zinssatz bedeutet bei Trade Republic offenbar nicht automatisch, dass das eingezahlte Geld sofort verzinst wird. Ein Blick auf die tatsächliche Aktivierung in der App kann sich deshalb lohnen.

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