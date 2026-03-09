Tschüss Audiothek: ARD Sounds startet

Die ARD benennt ihre Audiothek-App in ARD Sounds um und stattet sie laut Unternehmensangaben mit verbesserter Technik aus.

Ab dem heutigen 9. März 2026 rollt das Update schrittweise für bestehende Nutzer der ARD Audiothek aus. Laut ARD bleiben alle bisherigen Abonnements und gespeicherten Inhalte erhalten. Wer die App bisher noch nicht installiert hat, kann ARD Sounds direkt im App Store oder bei Google Play herunterladen.

ARD Sounds: Mehr als nur ein neuer Name

Laut Unternehmensangaben vereint die neue App über 40 Radiosender, ein erweitertes Podcast-Angebot sowie Sport-Inhalte wie die Bundesliga-Konferenz unter einer Oberfläche. Das Design wurde überarbeitet und die technische Basis modernisiert. Unterstützt werden laut ARD auch Apple CarPlay, Android Auto und Smart Speaker.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Bestehende Nutzer erhalten das Upgrade automatisch beim nächsten App-Update

Abos und Favoritenlisten bleiben vollständig erhalten

Neuen Nutzern steht ARD Sounds sofort im App Store und Google Play zur Verfügung

Ich halte die Umbenennung für einen nachvollziehbaren Schritt, auch wenn sich der inhaltliche Mehrwert gegenüber der bisherigen Audiothek nur schwer einschätzen lässt. Das neue Angebot muss man sicher erst einmal intensiv ausprobieren.