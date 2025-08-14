Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland

Uber Eats erweitert sein Angebot in Deutschland um rezeptfreie Gesundheits- und Pflegeprodukte. Möglich wird dies durch eine neue Partnerschaft mit CURE, einer Plattform, die Apotheken bei der Digitalisierung ihres Sortiments unterstützt.

Die Produkte können über die Uber-Eats-App bestellt werden und werden von den Flottenpartnern von Uber Eats ausgeliefert. Zum Start sind über 70 Apotheken in 25 Städten, darunter Berlin, München, Hamburg und Köln, eingebunden.

Das anfängliche Sortiment umfasst mehr als 8.500 frei verkäufliche Artikel, darunter rezeptfreie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik sowie Haut- und Körperpflegeprodukte. Die Lieferzeit beträgt in der Regel etwa 30 Minuten; die Liefergebühr richtet sich nach Entfernung und Standort.

Uber Eats ist in Deutschland bereits in über 120 Städten aktiv und verbindet über seine App Restaurants, Konsumenten und Kuriere. CURE ist in Deutschland und Österreich tätig und bietet Apotheken eine KI-gesteuerte Plattform, um u. a. operative Abläufe zu optimieren.