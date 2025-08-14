Dienste

Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland

Autor-Bild
Von
|
Foto: Mika Baumeister / Unsplash

Uber Eats erweitert sein Angebot in Deutschland um rezeptfreie Gesundheits- und Pflegeprodukte. Möglich wird dies durch eine neue Partnerschaft mit CURE, einer Plattform, die Apotheken bei der Digitalisierung ihres Sortiments unterstützt.

Die Produkte können über die Uber-Eats-App bestellt werden und werden von den Flottenpartnern von Uber Eats ausgeliefert. Zum Start sind über 70 Apotheken in 25 Städten, darunter Berlin, München, Hamburg und Köln, eingebunden.

Das anfängliche Sortiment umfasst mehr als 8.500 frei verkäufliche Artikel, darunter rezeptfreie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik sowie Haut- und Körperpflegeprodukte. Die Lieferzeit beträgt in der Regel etwa 30 Minuten; die Liefergebühr richtet sich nach Entfernung und Standort.

Uber Eats ist in Deutschland bereits in über 120 Städten aktiv und verbindet über seine App Restaurants, Konsumenten und Kuriere. CURE ist in Deutschland und Österreich tätig und bietet Apotheken eine KI-gesteuerte Plattform, um u. a. operative Abläufe zu optimieren.

Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte

Myflexbox hat an rund 40 Kaufland-Filialen in Deutschland anbieteroffene Paketstationen installiert. Diese können von verschiedenen Paketdienstleistern wie DPD, FedEx, GLS…

12. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones
Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
in Wearables
Home Assistant veröffentlicht Connect ZWA-2 für Z-Wave-Integration
in Smart Home
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home