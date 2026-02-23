Ubisoft setzt voll auf Assassin’s Creed und Far Cry

Gaming

Die Kritik an Ubisoft ist groß, sehr groß, denn man hat viele Projekte in den letzten Jahren in den Sand gesetzt oder sogar eingestellt. Man jagt, wie viele Studios im Moment, dem schnellen Euro mit bekannten Marken hinterher. Und das bleibt so.

Im Gespräch mit Variety hat Yves Guillemot verraten, dass „mehrere“ Spiele rund um Assassin’s Creed in Entwicklung sind, sowohl als Singleplayer- als auch als Multiplayer-Titel. Man möchte die Marke von 30 Millionen Spielern pro Jahr (das war der Stand von 2025, so der Chef von Ubisoft) in Zukunft weiter ausbauen.

Darüber hinaus sind auch zwei Spiele rund um Far Cry in Entwicklung, die sehr „vielversprechend“ sind. Kleinere Projekte und Spiele, die vielleicht nicht direkt das große Geld einspielen, werden wir bei Ubisoft wohl immer seltener sehen. Schade.

