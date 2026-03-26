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Überrascht uns Ford mit einem neuen Mondeo?

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Ford hat in den letzten Jahren viele Klassiker als Auto eingestellt und setzt bei den elektrischen Modellen auf Technik von anderen Marken, wie Volkswagen oder bald Renault. Doch man arbeitet auch an einer eigenen Plattform für die Zukunft.

Hier sollen viele neue Modelle entstehen und nicht nur langweilige SUVs. Eine neue Limousine könnte auch dabei sein, mit allen Antriebsarten. Sehen wir also vielleicht sogar ein Comeback des Ford Mondeo, wie es Motor1 hier in Aussicht stellt:

Möglich, wenn auch noch einige Jahre entfernt, so die Quelle. Und womöglich nicht als Mondeo, denn Ford will neue Namen einführen, auch wenn man bei den Bildern (die nur Renderings sind) den Ford Mondeo für China als Grundlage benutzt hat.

Die neue Limousine von Ford könnte jedoch Fusion heißen und bei unter 40.000 Dollar liegen. Sollte sie final durchgehen, wobei ich mir nicht so sicher wäre, ist das aber eher ein Projekt für 2030. Dazu noch eine Kombi-Version und Ford könnte ein paar alte Fans der Marke zurückholen, die man in letzter Zeit bei uns verloren hat.

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26. März 2026 | Jetzt lesen →

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