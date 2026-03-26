Tesla bestätigt ein „cooles“ und neues Elektroauto

Elon Musk bestätigte vor vielen Jahren, dass neue Fahrzeugklassen für Tesla und die Zukunft der Marke benötigt werden, von denen wir bisher die meisten gesehen haben. Eine Ankündigung steht allerdings bis heute aus, ein Elektroauto für den „Nahverkehr mit hoher Fahrgastdichte“. Das ist aber wohl weiterhin in Planung.

Auf X, der Plattform von Elon Musk, hat diese Woche ein Nutzer darum gebeten, dass Tesla einen Minivan für Familien machen solle, worauf der Chef reagierte. Es wird etwas in dieser Richtung kommen, aber „es wird viel cooler“. Sehen wir nach dem Aus des Tesla Model X womöglich schon bald einen neuen SUV für Familien?

Ein preiswertes Elektroauto für Familien ist immer willkommen, aber ich habe so die Befürchtung, dass damit der 2024 als Konzept gezeigte Robovan gemeint ist. Das Cybercab, welches auch damals gezeigt wurde, ist jetzt in Produktion, und darauf liegt der Fokus von Tesla, auf Fahrzeugen, die nur für autonomes Fahren da sind.