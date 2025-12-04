Überraschung bei Meta: Apple verliert wichtigen Designer

Der Umbau des Managements bei Apple geht weiter, ob freiwillig oder nicht, aber jetzt hat auch schon die nächste Personalie ihr Ende angekündigt. Alan Dye wird Apple noch 2025 verlassen und fängt ab 2026 als Designchef bei Meta an.

Dye leitete bei Apple das „Human Interface Design“ und war unter anderem für Liquid Glass verantwortlich. Mark Zuckerberg hat ihm ein neues Design-Studio bei Meta spendiert, wo er „an der nächsten Generation an Produkten“ arbeiten wird.

Der Chef von Meta betont in einem Beitrag bei Threads auch, dass KI-Brillen die ganz große Zukunft der Branche sind und deutet an, dass Alan Dye dabei helfen soll, dass Meta hier eine führende Rolle spielt. Tim Cook gab bei Bloomberg an, dass Steve Lemay aus dem Design-Team von Apple die Leitung übernehmen wird.

Der Schritt kommt sehr überraschend, denn erst vor wenigen Monaten wurde Alan Dye noch sehr prominent bei iOS 26 platziert. Sowas macht man nicht, wenn man damit rechnet, dass die Person zeitnah geht. Apple scheint aktuell ein Problem mit dem Personal zu haben und verliert immer mehr wichtige Köpfe an andere Marken.